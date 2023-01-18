首度與Wyman合作 陳卓賢新歌今首播

■Wyman覺得Ian去年在音樂上成長了很多。

陳卓賢（Ian）向全能型創作歌手進發，前晚在社交網宣佈推出今年首支派台歌《再見 寧靜海》，他包辦作曲、監製及主唱，更首度與黃偉文（Wyman）合作，今天在叱咤樂壇首播。Wyman就在社交網分享小故事，指他和Ian早於2021年10月已結緣，歌曲原名《伊人》，結果沒面世，一年後二人再度合作，他特地為Ian重新填詞，覺得這一年他在音樂上成長了很多，像一個小孩子365日後已長高，去年的衫都不再合身，不如重新再寫一首「當下的陳卓賢」，結果有這一首月球之旅。