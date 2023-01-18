新片預告曝光 劉德華林家棟齊聲怕死

■林家棟在戲中的身份撲朔迷離、暗藏玄機。

由劉德華監製、關智耀執導，聯同林家棟、彭于晏、劉雅瑟主演，任達華特別演出的警匪動作電影《潛行》，昨日發佈了一條15秒的預告片。預告中家棟謹慎又驚訝說：「我怕死的！」華仔就滿眼真摰的：「我也是！」這兩句簡單的對白，令兩人身份撲朔迷離。短短15秒的預告片中，槍聲、爆破不斷，華仔身穿帶上血迹的西裝、劉雅瑟在病牀上落淚，連場畫面的震撼和疑惑，一時間讓人透不過氣來。而身為警察的彭于晏和任達華在重重危機下，如何對抗真正狡詐和兇殘的對手，種種疑團將有待電影上映時揭盅。