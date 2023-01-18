《天龍八部之喬峰傳》慈善首映 甄子丹孖汪詩詩現身感激團隊夠拼搏

■保養得宜的呂良偉與張兆輝表示，有興趣返無線拍劇。

■王君馨表示，能與丹爺合作有點受寵若驚。

■甄子丹剛從星、馬宣傳新片返港，指當地反應好震撼。

■嘉賓蔡志明夫婦現身支持電影慈善首映。

■甄子丹、呂良偉、張兆輝及王君馨等大合照。

■多位名人與嘉賓出席《天龍八部之喬峰傳》首映禮。

■《天龍八部之喬峰傳》將於明天在港上映。

甄子丹、呂良偉、張兆輝及王君馨等出席電影《天龍八部之喬峰傳》慈善首映，嘉賓蔡志明夫婦及女兒蔡加敏現身支持。「宇宙最強」甄子丹（丹爺）的太太汪詩詩及姨仔汪圓圓也來捧場。子丹笑指票房不重要，最緊要太太鍾意。甄子丹表示因疫情有三年沒有在會展舉行首映，終於走出陰霾好開心。他剛從星、馬宣傳《喬峰傳》返港，指當地反應好震撼，感覺電影市場好似沒有受疫情及經濟影響，數百人逼爆商場熱情度不減，當地粉絲更叫他多拍戲，而下一集亦已經有故事。問他對票房可有信心？他說票房好當然開心，會盡量做好有口碑先，只要有誠意、努力及愛，已經不會差得去邊，要多謝演員及幕後班底搏命撐他。呂哥傾拍劇最緊要有得瞓呂良偉（呂哥）與張兆輝（輝哥）在片中沒有對手戲，呂哥指輝哥飾演多情種要應付女人，輝哥表示原本與王君馨和惠英紅有感情戲，但因為拍攝時間太緊逼，最後取消了他與王君馨一場戲。呂哥說今次是神秘人物出場，打戲留待下集。是否要操練？他透露兩、三年前已開始操練。早前他們擔任TVB台慶頒獎嘉賓被讚保養得好，呂哥稱男人比較着數，隨年齡增長愈來愈成熟。問他們有沒有興趣拍劇？輝哥說為TVB拍劇主要想見一班舊同事，最緊要故事及時間配合到。呂哥曾說過郭可盈返TVB拍劇他便拍，更直言任何時間都有興趣，最近曾志偉與他傾過，他說主要看劇本及時間，現時冇得瞓唔得。王君馨戲中騷長腿露香肩王君馨表示與丹爺合作好緊張，對方搵她拍戲令她有點受寵若驚。王君馨主動將《鐵拳英雄》的打戲給丹爺看，丹爺亦有給她意見，她期待下次有緣與丹爺拍打戲。此外，王君馨在片中演繹風騷性感尤物角色，還有騷長腿及露香肩的色誘戲，她表示最難是拍攝10分鐘前，丹爺叫她用國語拍攝，她用了15分鐘補妝時間翻譯及背對白，被讚騷味十足，她笑言老公睇慣不擔心呷醋，反而不敢給爸爸睇。王君馨又透露，有場戲被劉雅瑟踩住隻手，忍痛忍到標眼水，丹爺好錫大家，做足保護措施，她笑言想買一套保護裝備以便日後拍打戲。