陳瀅繞錯桃花嗌大鑊

陳瀅昨日出席活動，她年初一將回加拿大探親，農曆新年跟足婆婆和媽咪教用碌柚葉水沖涼，初一不會洗頭，笑言：「媽咪會幫我買桃花，我未必太迷信，不一定要好多，靠自己努力重要過靠一棵花。」並透露上星期試過繞桃花行，但卻逆時針行，自言大鑊，好彩未過年初一，笑言新一年會再行返啱。



同場的孔德賢在農曆新年期間原本要開新劇，後來推遲，可以休息到四、五月，有時間學高爾夫球及烹飪，做住家暖男，他希望找到結婚對象。陳瀅同樣想找結婚對象，自爆最長一段戀情是四年，最短則是一年內。