任睇No.1
  • 13º
  • 65%
  • 2023年1月19日 星期四
熱門： 周焯華鄭志剛消委會通關高鐵

日報新聞 > 娛樂

陳瀅繞錯桃花嗌大鑊

2023-01-19 列印
■陳瀅、孔德賢拍檔出席活動。
Previous Next

陳瀅昨日出席活動，她年初一將回加拿大探親，農曆新年跟足婆婆和媽咪教用碌柚葉水沖涼，初一不會洗頭，笑言：「媽咪會幫我買桃花，我未必太迷信，不一定要好多，靠自己努力重要過靠一棵花。」並透露上星期試過繞桃花行，但卻逆時針行，自言大鑊，好彩未過年初一，笑言新一年會再行返啱。

同場的孔德賢在農曆新年期間原本要開新劇，後來推遲，可以休息到四、五月，有時間學高爾夫球及烹飪，做住家暖男，他希望找到結婚對象。陳瀅同樣想找結婚對象，自爆最長一段戀情是四年，最短則是一年內。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd