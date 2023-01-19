出爐視后江美儀撞樣Sammi

■美儀獲一班山友山長水遠慶祝奪視后，非常感動。

出爐視后江美儀一向熱愛行山，日前獲一班山友為她在大嶼山芝麻灣大搞驚喜慶祝派對，更好有心地準備了香檳、氣球及寫着「視后微服出遊」的橫額，o氹到美儀開心拍照並分享到社交網，她寫道：「一班山友，山長水遠行上行落8K，孭晒香檳橫額氣球去大嶼山芝麻灣攪個surprise慶祝party畀我，真係感動到呢！多謝晒你哋呀，我真係好幸福有咁錫我嘅朋友，我愛你哋呀！」不少網民指美儀同天后鄭秀文（Sammi）撞樣，Sammi亦鬼馬地留言：「家姐出巡。」