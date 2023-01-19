任睇No.1
  • 13º
  • 65%
  • 2023年1月19日 星期四
熱門： 周焯華鄭志剛消委會通關高鐵

日報新聞 > 娛樂

出爐視后江美儀撞樣Sammi

2023-01-19 列印
■美儀指和Sammi撞樣，而鬼馬Sammi即留言叫家姐。
Previous Next

出爐視后江美儀一向熱愛行山，日前獲一班山友為她在大嶼山芝麻灣大搞驚喜慶祝派對，更好有心地準備了香檳、氣球及寫着「視后微服出遊」的橫額，o氹到美儀開心拍照並分享到社交網，她寫道：「一班山友，山長水遠行上行落8K，孭晒香檳橫額氣球去大嶼山芝麻灣攪個surprise慶祝party畀我，真係感動到呢！多謝晒你哋呀，我真係好幸福有咁錫我嘅朋友，我愛你哋呀！」不少網民指美儀同天后鄭秀文（Sammi）撞樣，Sammi亦鬼馬地留言：「家姐出巡。」■美儀獲一班山友山長水遠慶祝奪視后，非常感動。
■美儀獲一班山友山長水遠慶祝奪視后，非常感動。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
下載星島頭條App
hd