新一年想再抱孫 家燕姐通關後密密接商演

■一班演員爭相拋寶牒，場面熱鬧。

薛家燕、朱智賢、麥美恩、江嘉敏等，昨日到林村許願樹宣傳賀歲劇《黃金萬両》，家燕姐今次是相隔七年再拍古裝劇，讚後生一輩演員好乖。她在寶牒寫「家有喜事」，笑言包含多個意思，一來兩個愛女未嫁，二來都想再抱孫，個人亦有新發展，但並非結婚，而是工作上的，透露有星、馬大集團想合作。此外，家燕姐指2023年好旺，內地通關，已接到十多個商演，大女石祐珊安排到頭都痛，3月將率領《黃》劇演員到雲頂登台，家燕姐不擔心銷情，因在當地人氣勁，更發現有不少後生粉絲，笑說可組個女團「WhitePink」，今年打算再以新形象出新歌，還預告答應兒子及新抱，4月會帶孫仔遊日本。