70歲大壽後再中招幸屬輕症 張偉文病瘉好胃口 唔怕死：無憾了

重拾記憶■睇手機內相片，重拾70大壽時的零碎記憶。

食咗先講■柯打第2 set下午茶，即夾炒麵入口。

食完即閃■食完下午茶，張偉文就扭計話個肚、雙腳有啲唔舒服，要返老人院休息。

狀態跌Watt■去年尾張偉文70大壽時狀態不佳，令人擔心。

首度中招■去年2月中，張偉文首度中招，出院後仍然周身唔舒服。

激動爆喊■台上張偉文見到fans支持，激動爆喊。

忠粉支持■去年張偉文開演唱會，場場爆滿，有好多忠粉為他打氣。

開心相聚■朋友姚煒、周啟生、方麗盈等陪住唱歌、吹水，張偉文最開心。

有情有義■張偉文曾公開感謝經理人方俊有情有義，出錢出力照顧。

大功告成■去年張偉文補返舉行兩場個唱，姚煒、方俊擔任表演嘉賓。

去年2月中，剛70歲的「靚聲王」張偉文因為在安老院舍感染新冠肺炎被送往廣華醫院，住院期間病情一度惡化，幸最終大步檻過。經過大半年調理身體，健康向好，並完成餘下兩場個唱。原來去年尾大壽後，因為安老院舍再次大爆發，張偉文又一次中招，好彩今次只屬輕症，好快康復。屢受病魔考驗，張偉文強調唔怕死，因為有身邊人及fans愛錫自己，又有歌唱，無憾了！採訪：方騫平 攝影：羅安強去年初張偉文感染新冠肺炎，半邊肺花了及血含氧量偏低，情況一度唔樂觀，出院後經理人方俊keep住煲湯為他調理身體，之後又有補場演唱會寄託，偉文愈唱愈強，成個人精靈返。再次感染病徵不多張偉文日日在安老院舍做快測均只屬「一線」，加上他近年失智症變得嚴重，無法向身邊人表達身體狀況。去年12月21日現身酒樓慶祝70歲大壽時明顯跌watt，見他不時合上雙眼一臉倦意，之後證實確診。據知，張偉文是入住的安老院舍第20位受感染的老人家，病後被送往石硤尾社區中心隔離7天，不過，今次只係流鼻涕及有咳，病徵不多。對於第二次中招，張偉文唔太記得，講返都唔多擔心：「我好似冇乜嘢咁喎。」病瘉食Tea好胃口不良於行的張偉文o依家最開心係食同唱歌，上周方俊接張偉文到安老院舍附近的餐廳食tea，已完全康復的他相當好胃口，一口氣食咗兩人份量，有炒麵、炸雞中翼及全隻熱狗嘅下午茶，之後再追加炒麵，期間仲好好唱口，唱咗兩句《帝女花》，要證明病後唱歌仍然冇問題。重提當日70大壽令人擔心嘅狀況，張偉文已「斷片」，但睇返手機相片就重拾返些少記憶，他說：「其實擺大壽冇乜嘢呀，我一直都想見吓朋友，嗰日完全唔知病咗，話唔開心係因為有啲攰，唔能夠盡興……呢件事令身邊人受委屈，不過，無聊說話永遠講唔完，唔好理喇。」新一年望再開個唱說到新年願望，張偉文希望世界平安，另又堅持好想繼續開演唱會：「坐輪椅開演唱會唔辛苦，鍾意唱歌唔介意坐得耐，仲好enjoyO添，但要有啲新意，可以做啲自由嘅嘢，想唱乜就唱乜，你眼望我眼就好唔自然。」經歷過兩次中招，張偉文冇擔心過生死問題，他淡淡然說：「每次喺做嘢嘅地方見到有咁多人錫我，而經理人係最好㗎喇，佢見到我好會好開心，我信得過佢，做人最緊要係互相信賴，所以無憾啦。」