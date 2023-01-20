■BabyJohn演出首部電影《狂舞派》後一直發展順利，卻因疫情令機會大減。

■BabyJohn太太亦擔心他首次做男一壓力大，但他卻放得好開。

■疫情令BabyJohn演出機會大減，幸好他放開心懷主持《宵夜》而成功入屋。

■BabyJohn跟《大誠實家》一班拍檔，合作得相當愉快。

■BabyJohn上次令觀眾記得的角色，已是2017年TVB劇《荷里活有個大老千》的「舒奇」。

■BabyJohn在《大誠實家》演繹的傳銷公司老闆，因突發原因不能再講大話。

蔡瀚億（BabyJohn）首次出演男主角的ViuTV劇《大誠實家》，將於初二推出，雖然劇集非傳統賀歲劇格局，但他覺得絕對適合一家人收睇。入行10年，BabyJohn坦承因疫情演出機會大減，特別珍惜第一次孭飛機會，亦因為得閒可花足兩個月時間準備演出，所以劇集推出零壓力，更相信因靠《晚吹—空肚講宵夜》入屋，多了觀眾支持。 採訪：杜杜 攝影：孔子髮型：Eve Chiu 服裝：ISSEY MIYAKE 場地：文房Pen House新劇《大誠實家》以傳銷公司老闆因突發原因不能講大話做主題，並非純喜劇，BabyJohn最初都估不到會在賀歲檔推出，「係套好反覆嘅作品，因為去到中後段情感好濃烈，講緊人與人之間嘅關係，大話同真話間嘅矛盾，唔係嗰啲闔家歡開開心心嘅劇，但的確係喜劇嚟。」不過他認為亦適合一家人睇，「套劇講緊你同身邊人關係，點樣跟工作去拿捏個平衡，幾適合一家人去睇，會容易消化。」靠《宵夜》入屋對於第一次孭重飛，BabyJohn反而冇增加壓力，「我老婆前幾日先問完我有冇壓力，我又冇喎！都諗會唔會有啲無形壓力，所以叫老婆幫我留意吓，呢幾晚有冇發開口夢、有鼻鼾嗰啲，佢又話冇喎！同啲朋友分享，甚至導演都問我，不過，我都係咁講，要做嘅嘢做晒，要畀力嘅時候已經畀晒。」BabyJohn表示自己少咗機會就多咗時間準備，「唔係淨係我，大家都係用咁長時間去準備，就算我幾佛系同個機會主意者角色幾唔同都好，都可以有充足時間同佢相處。」BabyJohn承認拍《空肚講宵夜》令自己更入屋，可能對今次劇集收視有幫助，「疫情影響我最大就係入咗屋，以前啲人話睇你咩戲認識我，o依家話睇《宵夜》認識我，仲會成日問我去邊度食嘢，我期待遲啲新年出街時，啲人嗌我個角色名，有間食肆我成日去，仲係嗌緊我上個劇集角色『奇哥』，嗰套係2017年都幾尷尬，嚟緊希望佢哋叫我『阿乃』啦！」