為電影再減磅難度高 Sammi被睇好攞金像影后：遙不可及

■鄭秀文面對鏡頭好鬼馬。

■鄭秀文在《流水落花》的演技被讚去到另一個層次。

■導演賈勝楓（右）向鄭秀文及陸駿光獻花。

■陸駿光可以與鄭秀文合作感難得。

■左起：陸駿光、鄭秀文及賈勝楓與影迷合照。

鄭秀文（Sammi）、陸駿光和導演賈勝楓前晚出席電影《流水落花》謝票活動，Sammi獲慶賀封電影評論學會影后，她笑指再下一城奪金像獎是遙不可及，相隔22年得到認可已感激。陸駿光笑言能與Sammi做對手戲又做她的老公，簡直三生有幸。鄭秀文（Sammi）感謝導演相信她的能力，指她是不二之選，並大讚陸駿光是一個好好的對手，她呼籲多多支持新晉導演。導演之後送花給兩位演員，除了祝賀Sammi早前憑《流》在「第29屆香港電影評論學會大獎」奪得「最佳女演員」外，也感謝台前幕後為電影付出的努力。Sammi對獲獎感到開心又感動，稱沒想過得獎，她表示：「感動是因為自己的信念，以及多年來在演戲上的努力終於得到認同，22年前也得過這個獎，當時那部電影是喜劇，今次的風格完全不一樣，很開心得到認可。我曾經在演戲路上迷失過，不知該如何進步，但我繼續堅持，努力終於做到，睇劇本時完全看不到自己的影子，很喜歡這個故事，不是煽情，但很多地方都能觸動大家。」陸駿光與Sammi合作三生有幸Sammi又大讚陸駿光是很好的對手，笑言選角非常適合，自己看劇本時也嚇一跳，因女主角比她本人還瘦，她也特別為角色減重，「女主角的瘦削是想表達出她的創傷，身軀雖細小但很堅強，我已經很瘦，要再瘦其實是有難度，但我最終做到。」至於可希望再下一城奪香港電影金像獎？導演即表示睇好Sammi，但她笑指金像獎遙不可及，得到評論學會的獎項已很感激，對她是很大的鼓勵，最重要是得到認可，獎項只是錦上添花。另外，陸駿光表示一個演員在圈中多年，能做到主角並不容易，加上對手又是Sammi，笑言覺得三生有幸並不誇張。