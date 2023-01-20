高Ling感覺真命天子快到

高海寧（高Ling）成立「TEAM SAMM」義工隊，昨日與媽媽探訪長者派年糕，她透露剛於檳城拍完電影返港，在當地度過聖誕、元旦及生日。



問到可有被媽媽催婚？高Ling指媽媽從不會催，只有爸爸經常問她有否認識到朋友仔，她說：「就算我凌晨三時傳短訊給爸爸，他睡了也總會即回覆我，令我感到爸爸為我設定的男友要求很高，因為無論何時也好，總會即時覆我，會將我放在第一位和很錫我。」她又笑稱有很多朋友約她食飯，但仍未有實在的男友，更說：「我感覺快來到，最好的仍在路上。」談到與佘詩曼合作新劇《新聞女郎》，高海寧笑言到時會從旁偷師。