Edan赴巴黎出席時裝周 豪請一家歐遊兼慶生

■Edan入閘後，兩度向禁區範圍外的粉絲揮手道別。

■可能因放大假出埠旅行心情開朗，Edan神采飛揚。

Edan（呂爵安）與助手前晚近八時現身機場，出發往法國出席巴黎時裝周，Edan更順道請屋企人歐遊，數十名「爵屎」（fans暱稱）專程來送Edan機，機場保安預早架起鐵欄隔開等候的粉絲。Edan在幾位保安人員陪同下，在特別通道步出，粉絲一見到Edan便對他說「生日快樂！」預祝他明日26歲生日，Edan揮手答謝他們。記者問他這次旅行去多久？他想了想後側着頭流露出帶點尷尬的眼神，避開話題沒有回答，追問他是否一家人去旅行？他大方回答：「係！」之後便走進安檢通道接受安檢。不過，前晚不見Edan的家人在機場現身，看來Edan安排與家人前後腳入閘。入到商務候機室等候時，Edan在個人社交網分享了幾張候機室內等候的照片，他又透露這天在他身上發生多個第一次：「第一次去歐洲、第一次去巴黎、第一次去巴黎時裝周、第一次坐商務客位、第一次請屋企人去旅行，以及第一次在外地過新年及生日。」