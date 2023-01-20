子華激動拍凹書枱嚇親導演

■《毒舌大狀》一眾演員向讀者拜一個早年。

《毒舌大狀》將於年三十賀歲檔上映，今次飾演林涼水大律師的黃子華演技大爆發，結尾的一場官司激辯戲，子華除了要背長篇對白，更要推起整個法庭的氣氛情緒，完成該場戲後即獲現場半百演員及工作人員鼓掌激讚，亦令吳煒倫導演非常欣喜：「有一場戲有黑社會來尋仇，子華要用力拍枱，是一張鐵書枱，拍攝完成後張枱都被子華拍凹，沒想到他用這麼大的力度去演這段戲。」子華的精采演繹亦獲圈中好友熱烈讚賞，林嘉欣大讚：「子華演正劇，特別在法庭上辯論的時候好吸引好sexy！」林明禎：「他的每場戲也只有一個字──帥！」此外，戲中眾演員分享賀年照片，熱鬧過年。