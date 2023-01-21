翻唱哥哥名曲《偷情》 Anson Lo分享MV預告片

■環球音樂推出紀念張國榮逝世20周年的大碟。

教主Anson Lo（盧瀚霆）去年11月推出的歌曲《永順街39號》，MV上架短短兩個多月已逾913萬點擊。Anson Lo早前在社交網分享好消息，多謝歌迷支持，還貼出MV花絮片段，透露拍攝這場戲時喊得很累，更表示︰「下一次有機會的話，post我在母校前的一段小vlog。」他還畫了一幅手繪Q版自畫像答謝歌迷。另外，教主參與環球音樂推出紀念張國榮逝世20周年的大碟《Remembering Leslie》，翻唱張國榮的1996年經典歌《偷情》，歌曲昨天在各大音樂平台上架，MV同日晚上9時首播，他在社交網分享《偷情》MV的14秒預告片，見他在漆黑中燃起火柴，他留言︰「《偷情》（張國榮原唱）MV Teaser Video，Are you ready？」令一眾「神徒」期待。