星爺：你作曲我填詞五月天阿信恨唱周星馳主題曲

■五月天成員阿信沒想到星爺會回覆他的留言。

周星馳去年10月中開設IG，不足三個月已有逾62萬人追蹤，星爺早前在新年元旦貼出《食神》劇照留言說：「新一年，有甚麼願望，通通講出來！」結果吸引一班藝人洗板式留言，變成「星爺許願池」。而親民的星爺亦有回覆他們，當中除了台灣藝人陳漢典、Anson Kong、蔡思貝，還有台灣天團五月天成員阿信。阿信在星爺的社交平台留言表示：「我想為星爺唱主題曲」，星爺則爽快答應：「一言為定」，令阿信激動得一連留了數十個驚訝表情符號，之後星爺更轉發到自己的限時動態說：「你作曲我填詞OK？」被點燈的阿信，即化身星爺的小粉絲回覆：「當然OK！」非常興奮。