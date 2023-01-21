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星爺：你作曲我填詞五月天阿信恨唱周星馳主題曲

2023-01-21 列印
■星爺爽快答應阿信的願望，並轉發到自己的限時動態。
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周星馳去年10月中開設IG，不足三個月已有逾62萬人追蹤，星爺早前在新年元旦貼出《食神》劇照留言說：「新一年，有甚麼願望，通通講出來！」結果吸引一班藝人洗板式留言，變成「星爺許願池」。而親民的星爺亦有回覆他們，當中除了台灣藝人陳漢典、Anson Kong、蔡思貝，還有台灣天團五月天成員阿信。

阿信在星爺的社交平台留言表示：「我想為星爺唱主題曲」，星爺則爽快答應：「一言為定」，令阿信激動得一連留了數十個驚訝表情符號，之後星爺更轉發到自己的限時動態說：「你作曲我填詞OK？」被點燈的阿信，即化身星爺的小粉絲回覆：「當然OK！」非常興奮。■五月天成員阿信沒想到星爺會回覆他的留言。
■五月天成員阿信沒想到星爺會回覆他的留言。
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