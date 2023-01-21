張學友獨唱版新歌 延續早期經典作

■張學友近十年冇拍賀年照，藉此祝大家新年快樂。

2023年新一年開始，張學友以《日出時讓街燈安睡》獨唱版為大家注入新力量，正所謂一年之計在於「心境」。疫情期間，學友最常做的就是一個人練歌，有遇到合意的新歌便跑進錄音室錄音，藉着大聲唱歌釋放壓力，他高興說：「快有十年未曾拍過賀年照，非常開心，趁這個機會祝賀大家新年快樂、身體健康、明年是兔年，祝大家動若脫兔、『兔』氣揚眉！」《日出時讓街燈安睡》已有合唱版本，為何會有獨唱版本的想法？學友直言：「就是很喜歡這首歌！第一次聽到這首歌就跟作曲人Eric Kwok和填詞人林若寧表示，希望可以唱這首歌。可能是因為這歌名跟我另一首較早期的作品《日出時讓戀愛終結》很相近，產生了莫名的親切感，像是延續篇；再細看歌詞有一種無力，卻又希望堅持的意思，跟現在自己的心境也很接近，當然旋律也是我十分喜歡的。」