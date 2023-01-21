激讚軒公如多啦A夢 山旮旯拍戲要乜有乜 魏浚笙招積仔上身洪嘉豪楊天宇爆笑反擊

■三子雖然訪問不時互寸，但其實好有愛嘅。

■戲中Jeffrey同軒公、白只一齊裸跑，大晒爆肌身材。

■Jeffrey解構演的武癡「企鵝」，「係正義到癲，同埋好鍾意武功嗰種癲。」

■Kaho講角色「啫喱」，「我癲啲嘢係好超現實，係比較無厘頭啲，因為角色經歷咗一啲正常人經歷唔到嘅嘢。」

■Angus眼中演的「雞春」，「長期慢半拍，同正常人嘅節奏係夾唔到，即係成日都錯拍，同埋會完全唔出聲。」

■Jeffrey（右）同Angus同樣為電影操到好大隻，手瓜起𦟌。

■Kaho（右）讚大佬軒公專業又細心，更為他慶祝生日。

■電影中，Kaho跟Jeffrey飾演保安員，同樣是軒公下屬。

三人在戲中都有好多新嘗試，所以拍攝過程相當難忘，Kaho說：「好好彩，同Jeffrey叫做第一套戲試咗好多嘢，又打交、又開槍同吊威哋。」Angus開拍前被導演要求操到《變形俠醫》咁大隻，「我話『吓！打類固醇就得，好難㗎喎！』因為我嗰時拍緊另一套戲，接住拍呢套戲，短時間內好難，同埋亞洲人體質要變《變形俠醫》喎！我盡量大隻，不過套戲只係成日着背心露手臂，得一幕係除衫仲要得嗰兩秒。」Angus讚Jeffrey堅揪得戲中Jeffrey除了要騷肌外，仲要為動作場面勤練武功，「練功比較花心思，因為一個唔小心，一拳衝落去，如果你避得唔正確就真係食咗，事前準備都做得好夠。」聽到平時經常認叻的Jeffrey，答唔識打要專登去學，Kaho冷笑一聲：「竟然答唔識！」而Angus亦幫口：「原來佢好有天份，拍完先知自己識囉！即係天生識嗰啲。」Kaho再加多腳，「差在佢任督二脈未俾人打通。」呢個時候Jeffrey再現本性，「師傅教一招，我就耍到出嚟！」另外跟Jeffrey對打的Angus都承認他堅揪得，「佢真係勁，冇諗過佢會打得傷我，條友好大隻㗎！」Jeffrey尷尬得嚟亦不忘認叻，「唉！有時真係拳頭無眼，為求個認真程度，真係要勁嘛！楊前輩武功都厲害，因為佢本身都有玩開，打鬥方面經驗比我豐富，係強嘅對手。畀個《變形俠醫》讚大隻，真係有少少羞恥，佢嗰種大隻係有少少黐線，係比賽嗰隻健美佬嚟，真係甘拜下風。」講講吓，Jeffrey再拉埋Kaho落水，「其實豪哥都揪得，差在冇得畀佢發揮。」Angus更笑指Kaho在戲中超捱得打，「佢成日畀人打，但係都死唔去㗎！佢呢吓勁嘛！我有一幕成個錘仔爆佢個頭，佢都冇事，勁呀！學唔到佢。」Kaho就自爆雖然不用騷肌卻另有任務，「當然佢兩位係大隻除衫，但係唔好忘記，我喺呢套戲係除過褲嘅，因為我要去廁所就除褲，故事就係咁發生。」Jeffrey笑他，「你大隻除衫，我大抽咪除褲囉！哈哈！」Kaho無咁好氣話：「我係唔夠大隻，我咪除褲囉！」軒公從不呻辛苦三人互寸一輪後，一講跟軒公合作即變得好恭敬。被軒公視為細佬的Kaho首次在戲劇上跟大佬合作，一樣讚不絕口，「佢好認真，比我哋更加鑽研得深，有時我哋都收貨，佢會話仲可以點樣再好啲，好坦白講我30歲拍呢套嘢都覺得辛苦、吃力，我私底下都有問佢哋（Jeffrey及Angus），係咪因為我老先至覺得辛苦，佢哋都話覺得好辛苦，但係我未聽過軒公講一句辛苦，佢係主角嚟，我就算call得早9點到，佢已經拍完幾場，呢個真係佩服。」早前先冧完黃德斌的Jeffrey，今次又畀軒公冧到，「我發掘到軒公有顆童真嘅心，佢好善良，好好嘅人，真係very good，頂瓜瓜。」問到軒公好在哪？Jeffrey繼續賣口乖，「不如講唔好嘅位，係冇嘅，所以好嘅位係全部，簡直係完美。」不過究意德斌兄好定係軒公正呢？Jeffrey世界仔上身，「兩個都係十分之體貼後輩嘅人嚟，都好好。（以為你變咗心？）唔會啦！好人唔會得一個嘛！全世界都有好人。」Angus就透露軒公除了鏡頭前認真，鏡頭後亦相當細心，「佢係超級溫暖，好識關心人，我有場戲整傷咗隻手，佢見我喺度敷冰唔出聲，佢走埋嚟問我有冇事，我印象中佢好似多啦A夢咁，可以喺半個鐘就搵到啲嘢畀你，佢可以搵到支活絡油，又搵到一排止痛藥，但係我哋嗰時喺山旮旯拍喎！跟住有個演員把聲沙咗，佢又可以搵到啲清音丸，仲要佢畀完你後，下次仲會問你有冇事囉！佢係真係關心你先至會咁做，好上心！」