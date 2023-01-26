炎明熹驚喜客串《愛‧回家》 自爆是丹爺鐵粉

炎明熹（Gigi）登場客串演出無線劇集《愛•回家之開心速遞》，在今晚為觀眾送驚喜。劇中Gigi演回自己，引發連串事件，她坦言大感興奮，直認由小學開始已是《愛‧回家》捧場客，準時八點鐘收看，能與劇中角色真正合作，她感覺榮幸又夢幻：「真係不可思議，冇諗過以前甚至依家睇緊嘅劇，會有機會遇到劇中角色，雖然有時喺TVB會遇到大家，但唔會傾偈。」她更爭取機會與最尊敬的丹爺（劉丹）合照。



Gigi還大讚劇中道具像真，她一直以為新威龍廣場是真廣場，原來是廠景。拍攝當日，Gigi遇到兩名可愛小朋友，還拿朱古力o氹對方。