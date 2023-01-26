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家燕姐拍吻戲心跳面紅 麥美恩執靚樣搵Oppa

2023-01-26 列印
■家燕姐幾十年沒拍kiss戲，上次的對手唔記得是曾江定黎小田。
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薛家燕、朱智賢及麥美恩等出席無線賀歲劇《黃金萬両》宣傳，家燕姐表示有多年沒拍劇，她透露劇中與李成昌有kiss戲。家燕姐說：「有幾十年沒拍kiss戲，上次拍的對手，忘記是曾江還是黎小田。（今次拍有甚麼感覺？）個心卜卜跳，雖然年紀大，但內心有如少女心會面紅，不是拍做愛戲冇得清場，做愛戲要諗過先，觀眾睇得開心都可以考慮。」

麥美恩就表示今年沒有「收爐」，除夕在澳門做倒數節目，近日四出拜年感覺有新年氣氛。她笑言是報復式拜年，今年的利是收穫不錯，仲話稍後到韓國拍節目，笑言執執個樣搵個Oppa。至於朱智賢自認是事業型要努力工作，暫時只有工作計劃，認為結婚要順其自然。■麥美恩和朱智賢都認為結婚要順其自然。
■麥美恩和朱智賢都認為結婚要順其自然。
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