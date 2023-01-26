《下流》成大贏家 「車家」食開年飯慶功 林敏驄 江美儀 羅毓儀 祝人人有得撈

齊齊「撈粗」■江美儀、林敏驄、羅毓儀齊齊「撈粗」，期望新一年搵多啲。

人氣急升■林敏驄取笑細女「蔓蔓」羅毓儀行緊狗屎運，半年間人氣急升仲唱埋歌。

開心合作■林敏驄、江美儀、郭柏妍、羅毓儀合作愉快，美儀大讚兩女好乖，承諾會畀佢哋大利是。

前夫祝賀■前夫吳君祥透過微博恭喜江美儀得獎，美儀忙到冇即時發現。

星夢歌手■26歲童顏羅毓儀愈嚟愈紅，最近更成為星夢娛樂歌手。

高挑身材■奪得「飛躍進步女藝員」嘅「芊芊」郭柏妍唔止有演戲潛質，仲係學霸兼有高挑身材。

一臉滿足■林敏驄及「烏雞視后」主演嘅《下流》獲「最佳劇集」大獎，大師台上致詞時一臉滿足。

變大贏家■《下流上車族》叫好叫座，成為台慶頒獎禮大贏家。

大師撞樣■男友Mike被指跟林敏驄撞樣，羅毓儀死都話兩人唔似樣。

童顏妹妹■羅毓儀憑住一臉童顏成為TVB「御用學生妹」，有好多男粉絲。

3月開Show■大師今年再搞作品展，而喺2017年嘅演唱會中曾邀請苟芸慧做嘉賓。

閨密繞手■梁洛施在IG上載繞實出爐視后江美儀的合照。

今年TVB台慶獎項塵埃落定，「視帝」、「視后」落喺陳山聰及江美儀手上。首拍劇集的林敏驄（大師），亦被網民封為「民選視帝」贏盡口碑。新正頭「車總」林敏驄率「車太」江美儀及細女「蔓蔓」羅毓儀豪食開年飯慶功，林敏驄接受《頭條日報》訪問時就笑言一早攞咗「獎金」（優厚酬勞），更抵死自爆酬勞較易角前的姜皓文還要多。採訪：方騫平攝影：譚志光場地：中華小館去年TVB劇集《下流上車族》叫好叫座，成為台慶頒獎禮大贏家，更以大熱姿態擸埋「最佳劇集」大獎。林敏驄、江美儀及羅毓儀於開年飯局中勁好胃口，開心大啖食「鳳凰展翅」（炸小黃魚）、「年年有餘」（鎮南非鮑魚） 、「包你撈起」（豬筋撈粗麵）及冰鎮咕嚕肉等，笑言大女「芊芊」郭柏妍要開工，要食埋佢嗰份。「撈起」時3人大講吉利說話，林敏驄邊落鮑魚汁邊說：「呢個係easy執！」江美儀及羅毓儀你一句我一句開心說：「個個有得撈，仲要係撈粗，（落花椒油）有好多油水，搵千千萬萬億億然後上車喇……。」美儀同前夫互相關心江美儀等咗31年終奪視后，老友梁洛施、前夫吳君祥分別發短訊祝賀，美儀承認跟前夫仍保持良好關係，會互相關心，問到有否復合機會？美儀即笑住落閘：「唔好喇啩！畀啲真嘢我嗒吓好唔好？」羅毓儀話「媽咪」行緊正官運，有獎有事業就有老公。江美儀坦言有個伴都好，開心就得，一切隨緣：「不過，我同林敏驄八字係好相似，會互相助攻！」林敏驄表示同意：「佢開工第2日拍感情戲就助攻我，所以要投桃報李，o依家佢由『助攻王』變『烏雞視后』。」最想《下流》拍電影版林敏驄邊食邊爆料：「所以我當日同佢（美儀）講，話『視后一定係你』，但佢唔信！」問到大師係咪早已收到風？他哈哈大笑推說：「因為有人報夢畀我知。」大師再得戚搞爛gag取笑江美儀：「佢拍劇前又緊張，頒獎禮前仲騰雞到去藥房買視后（事後）丸，話對手好勁，食偉哥㗎，要頂住！」大師又再爆多啲：「今次係老竇賺錢老婆同女享福，我係總經理（曾志偉）輩負責派獎，幫佢哋打江山，哈……我連民選視帝都唔要喇，因為攞咗個終極大獎，喺台上畀團隊圍住經已好滿足，連監製都要彈埋一邊。」他又指自己已攞咗『獎金』：「『獎金』唔係差電影好多，志偉仲話我比黑仔（姜皓文）多，我睇錢份上啫。」美儀和應說：「佢攞晒啲『獎金』，所以視『獎品』如浮雲，『獎品』係好虛啫。」而羅毓儀最想由「爹哋」執導拍《下流》電影版《如珠如寶千千萬萬》，美儀建議叫《車家大戰哈比族》都唔錯。另外，林敏驄將於3月舉行作品展演唱會，「車家」到時會於台上合體一齊唱歌。