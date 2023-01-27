■軒仔、Jeffrey與洪嘉豪等出席謝票活動。

英皇電影《超神經械劫案下》幾位演員張敬軒（軒仔）、魏浚笙（Jeffrey)、阿正（黃正宜）及洪嘉豪一起到銅鑼灣進行謝票活動。電影票房累積已達1,300萬元，對此軒仔感到非常滿意，而阿正與Jeffrey則將票房目標放在3,888萬。軒仔指，自己首次拍賀歲片加上全是新演員及導演，因此不敢將目標放得太高。軒仔透露將於7月開放錄音室給市民參觀，所以年初三入貨倉整理母帶時，不小心被滑下來的一箱母帶壓傷左臂，因皮外傷而沒有看醫生，軒仔憶述受傷時有一種上天注定的感覺，他說：「那箱壓到我的母帶，全部是電影原聲帶，包括《金枝玉葉》及《古惑仔》等，令我意識到，開放錄音室讓市民試聽母帶時，不能只有梅艷芳或張國榮，亦要包括有電影原聲母帶在內。」