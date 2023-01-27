黃子華刷新港產片紀錄 半年個人票房過億

■有份參演的謝君豪（右二）表示，若《毒舌大狀》票房過億就會獻唱。

賀歲電影《毒舌大狀》上映五日票房已衝破三千萬，創下香港電影史上港產片最快紀錄，並寫下多項驕人成績，包括黃子華個人作品開畫票房NO.1、港產賀歲片開畫票房NO.1、賀歲片單日票房NO.1等。對於如此好成績，子華感到意外及驚人，感恩短短半年內《飯戲攻心》及《毒舌大狀》的票房累積過億，感激觀眾支持以及幕後的創作人，並預告要是《毒舌大狀》票房有驚人數字的話，便會隨時現身謝票。至於謝君豪就表示當初沒有預計票房數字，當然愈多愈好，如果真的要畀一個數，笑言不如就一億吧，到時會獻唱一曲。