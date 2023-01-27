謝寧新一年開拓蛋卷巿場

謝寧與可宜昨日錄影HOY TV《有種老闆娘2》，謝寧指創業有辛酸亦有一帆風順，「生意路都算平坦，做了十幾年，當時一個月回本都算是奇蹟！但疫情都有困難，好彩今年大家出返來拜年，現在貨都賣晒，沒有東西賣給大家！」她也有為生意思考出路，早前接手二百年祖傳蛋卷秘方開拓市場。



可宜有投資護膚品生意，笑言藉機取經，「學到一個共通點，就是大家都好早起身，善用自己時間又勤力，落手落腳做才會成功！」