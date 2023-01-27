《金草莓》提名童星捱轟即道歉

■Ryan入圍惹爭議。

《金草莓》獎早前公開入圍名單，12歲童星Ryan Kiera Armstrong憑《凶火異煞》角逐最爛女主角後，引發網友極度不滿，因Ryan未成年。曾入圍金草莓獎的《死神來了》前童星Devon Sawa爆粗鬧爆金草莓；而《溫黛與幻視》童星Julian Hilliard亦稱：「《金草莓》獎已經是卑鄙和無品味，但提名一個小孩更令人厭惡和錯誤的。」事後《金草莓》創辦人John Wilson表示會吸取教訓，向Ryan道歉，並取消她的提名。