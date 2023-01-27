入行30年衰過再爬起身成囝囝最佳教材 陳山聰兔年目標搵多啲錢兼追個女

■除了搵錢，做藝人最緊要有人緣同健康身體，山聰當然希望三樣有齊。

■山聰認為入行經歷過失敗再發力，對教育囝囝Jaco好有用。

■山聰入行30年經歷過高低起跌，奪視帝證明努力無白費。

■山聰坦承太太Apple是心靈導師，經常開解和鼓勵他。

■山聰攞獎翌日晨早，即跟馬拉視后劉佩玥為新劇《奪命提示》開工。

■山聰希望未來有機會好似演《十八年後的終極告白》一樣，試到更多不同類型角色。

■一班圈中好友百忙中跟山聰慶祝，令他相當感動。

■得獎後，山聰第一時間跟粉絲慶祝，感激他們默默支持。

■《金宵大廈》令山聰人氣急升，《金宵大廈2》更令他登上視帝寶座。

46歲陳山聰去年連播6劇，最終憑《金宵大廈2》首登視帝寶座，他承認入行30年經歷過高低起跌，攞獎為了自己，同時也是囝囝Jaco（陳霆軒）的教材。踏入兔年，山聰坦承有名無利，希望憑住視帝之名搵返3年來錯失的賺錢機會，除了為囝囝儲定教育基金，更為生個兔女郎作好準備。採訪：杜杜攝影：錢文坤髮型：Seiko Sin Hair@Hair Culture 化妝：Chloe Yu 服裝：＠bespoked_ianchang 場地：G Room（K11 Musea）山聰奪獎當晚冇特別慶祝，因翌日早上6時便要為新劇《奪命提示》開工，收到大量祝賀訊息，都要趁空檔才回覆，「等拍車戲覆咗200幾個訊息，要兩日先覆得晒，阿Moon（劉佩玥）同我開工，喺我隔籬都係咁覆，我哋都冇時間去post任何嘢，同埋我都希望親自去多謝佢哋。」獲老婆讚大個仔對於得獎感言，山聰解釋是有感而發，「我真心諗咗好耐，上台嘅話，一定要將呢番話講出嚟，唔係話覺得自己叻，而係希望畀大家感受到失敗唔緊要，肯面對自己嘅失敗先至可以面對自己嘅成功，失敗後點樣企返起身，再步向成功真係好難，但只要有信心肯努力同堅持，加埋勤力同埋機緣，天時地利同埋運氣，再加埋咁多人錫我，成就到呢件事。」不過山聰認為封帝後並非成功，只是踏向成功的第一步，「攞咗呢個獎唔等如一切，我老婆第二日都問我『你咩感受』，我話『其實冇感受，開心完，o依家做嘅嘢係放低呢個獎，走好未來嗰段路，點樣再突破自己、再演好啲，我攞咗呢個獎後，只會畀以前做得更好，畀之前更加calm，畀人覺得我唔係一個視帝，我希望感染到身邊人，唔好覺得你攞咗就威，千祈唔好將呢件事擴大』，跟住老婆答咗我一句『你大個嘞，你叻仔』。」山聰認為獎項為了自己外，也為囝囝Jaco而攞，「希望係一個身教，畀佢睇到希望得到嘅嘢，要去爭取，亦都要努力。」就連自己失敗的經歷，山聰亦決定拿來做教材，「等佢大個懂性後，我會話畀佢知Daddy過往嘅歷史，我要當佢係朋友咁，但佢吸收到幾多、接受到幾多，係佢嘅路，我管唔到。」望追多個兔女或龍女踏入兔年，山聰直言只有一個目標，「呢3年搵唔到錢，希望喺兔年一次過搵返晒，哈哈！我最多嘢做嗰年係2019年，之後就冇，都要為Jaco將來打算，希望憑呢個獎，可以順住落去多返啲嘢做，點都要有少少收成。」攞獎後山聰更加夠膽同老婆提出生個B女，「呢個獎係我籌碼嚟，哈哈！可以嘅話都希望整返個兔女或者龍女，可能兔年有啲趕，2024年係龍年，整個小龍女都幾好。」若然有兩個小朋友，山聰預了太太要停工全職湊小朋友，「所以我今年兔年要入多啲米先囉！」至於未來目標，山聰就笑言，「今年應該畀觀眾抖抖先，我應該得一個劇《隱形戰隊》啫！都要畀觀眾餓吓，唔係食滯咗第時唔想再睇我就慘啦！」另外就希望有登大銀幕機會，「希望有電影公司搵吓我，拍吓電影，就算客串都冇所謂，我真係希望可以多啲嘗試，同多啲單位合作，不論係演員、導演、監製都好，可以有多啲新火花，先豐富陳山聰嘅演藝事業，等我學到多啲嘢，到時拍其他劇就有另一個層次畀觀眾見到。」