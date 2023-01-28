揭發園子溫性侵被網民攻擊 千葉美裸傳不堪壓力自殺

■千葉美裸被爆去年12月離世。

日本名導園子溫去年4月被爆性侵多名女星，要求她們以「陪瞓換角色」，其中女星千葉美裸勇敢揭發自己遭受性侵犯的過程，沒想到引來部份網友攻擊，據日本傳媒報道千葉疑不堪被網友欺凌，去年12月在家中自殺離世，終年36歲，她未有留下遺書。身為單親媽媽的千葉曾在去年11月發文「要是沒有兒子，我早就自殺了」、「如果我自殺，能夠證明他們的罪行嗎？能表達我的痛楚嗎？」據悉她本身有患病，加上網友對她的欺凌攻擊，雙重打擊下就看不開。