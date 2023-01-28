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盧巧音暪住老公入院做手術

2023-01-28 列印
■盧巧音不想老公擔心，所以沒告訴他入院。
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盧巧音、陳健朗及吳冰等前晚出席電影《1人婚禮》首映禮，首次拍戲就擔正女主角的阿冰被問到票房壓力，她呼籲大家要入場支持，陳健朗爆她承諾票房過千萬會穿三點式，她笑說：「我是指分享相片，不是穿三點式入場鞠躬謝票，他（陳健朗）都說會裸跑。」陳健朗即推說沒指明裸露哪裏。

盧巧音早前在社交網自爆入醫院，她透露因鼻竇炎要做手術，現已康復，她在後期才告訴老公，令老公很擔心但也理解她，她有計劃今年開音樂會和出新碟。
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