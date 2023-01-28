盧巧音早前在社交網自爆入醫院，她透露因鼻竇炎要做手術，現已康復，她在後期才告訴老公，令老公很擔心但也理解她，她有計劃今年開音樂會和出新碟。
盧巧音暪住老公入院做手術
盧巧音早前在社交網自爆入醫院，她透露因鼻竇炎要做手術，現已康復，她在後期才告訴老公，令老公很擔心但也理解她，她有計劃今年開音樂會和出新碟。
物業代理：樓市已見底 樓價去年跌15% 港島500萬上車
本港去年受美國加息及新冠疫情等影響，差餉物業估價署私人住宅售價指數連跌七個月，全年樓價累積下跌百分之十五點六，終止連續十三年升勢。中小型單位跌幅較大，其中港島區「上車盤」最便宜只需五百多萬，新界更只要...
2023-01-28
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加州半月灣槍擊案
5中國公民遇害美國加州北部半月灣日前發生連環槍擊案，造成七死一傷。中國駐三藩市總領館確認在槍擊事件中，有五名中國公民遇害。而槍手指犯案時神智不清，對事件感到後悔。中國駐三藩市總領館發言人指，槍擊事件中...
2023-01-28
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俄斥等於直接參與衝突 加拿大將向烏提供「豹2」坦克
繼德、美、英等國同意向烏克蘭提供坦克後，加拿大亦宣佈向烏克蘭供應豹2主戰坦克，將於未來數周運抵烏克蘭。俄羅斯認為，西方國家向烏克蘭供應武器，等同於直接參與衝突。西方國家向烏克蘭供應坦克的支援行動持續擴...
2023-01-28
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Silversands 3房現樓示位曝光
由信和發展的馬鞍山Silversands已屆現樓，發展商日前首度開放3房套連裝修示範單位及會所予傳媒參觀。馬鞍山Silversands至今已累沽出122伙，最高成交價及呎價單位為2座9樓A室，面積15...
2023-01-28
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科網內房領軍 恒指再漲122點
隔晚美股三大指數齊收升，帶動港股高開。騰訊（700）、美團（3690）及京東集團（9618）支持大市，共貢獻恒指78點，恒指全日窄幅波動，高低波幅約217點，終收報22688點，升122點。本周只有兩...
2023-01-28
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安東尼拒當 「YouTube球員」 掃雷慶新春
曼聯翼鋒安東尼馬菲奧斯未有因球隊近況佳而受到讚賞，外界反指其華而不實的踢法只是刷網上流量，被冠以「YouTube球員」的負面稱號。然而紅魔領隊坦哈格仍信任他，還建議他華麗之餘都要踢得直接，安東尼今晚一...
2023-01-28
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過億獨立屋新居任睇 常為軒公誦經 七師傅預測MIRROR進軍海外 奉勸咪拍拖
玄學家七師傅（七仙羽）於去年疫市下仍賺到盆滿缽滿，要交過百萬稅。踏入兔年，七師傅在其市值過億的5,000呎西貢獨立屋新居，祝《頭條日報》讀者身體健康、財源廣進，繼而再向讀者教路，兔年樓市及股市投資方向...
2023-01-28
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盧永雄 - 買個「兩餸飯」改善不到關係｜巴士的點評
新年一到，美國駐港澳總領事梅儒瑞就批評全國人大為《香港國安法》釋法，會破壞香港司法獨立。此語一出，馬上惹來外交部駐港專員公署強硬回應，發言人直指「美國沒有資格充當頤指氣使的『教師爺』。梅儒瑞作為美國政...
2023-01-28
- 白頭Lo - 港人移民新貴｜屈福特 15分鐘連接倫敦市中心｜白頭Lo海外地產專欄
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- Cally - 位元堂降醣通新登場 有助穩定血糖指數｜商界講呢啲
- 張日強 - 終止13年升勢 去年樓價跌15%｜樓聲隨筆
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- 郭家耀 - 神州控股前景看俏｜開工前落盤/頭條名家本周心水
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仲達 - 競駿翩翩 相對穩健｜頭號目標
第八場四班一四○○米。此組馬本來表面形勢未算太單純，因為近兩仗曾跑獲獎金名次的馬多達九匹，甚至可以說是亂局，不過若從賽事水準的角度看，以撇除法來選馬的話，則又未算難。首先，較質新的「博愛先鋒」和「武林...
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