Kelly車禍後面未消腫便開工

陳慧琳（Kelly）去年12月與大仔劉昇遇上車禍，當時Kelly及13歲兒子報稱面部擦傷，事後送往廣華醫院，Kelly隨後在IG發文報平安，「大家睇到新聞唔好嚇親，放心，我冇事呀！只係皮外傷！」小休後的Kelly昨日終現身社交網，發佈為珠寶品牌的宣傳照，她表示：「車禍後第一個photo shoot，塊面未完全消腫，仲有D乸！」Kelly知道需要時間康復，但工作是撞車前已經接咗，唯有抱樂觀態度迎接工作。

