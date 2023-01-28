過億獨立屋新居任睇 常為軒公誦經 七師傅預測MIRROR進軍海外 奉勸咪拍拖

去年七師傅大豐收，除拍咗多個廣告，仲拍埋電影及開唱笑會，有好多新嘗試。而身家「億億聲」的七師傅最近更搬進市值逾億的西貢獨立屋，面積5,000呎，包括露台共4層，有6房及花園，全屋背山面海，對正西貢海，屋內傢俬由英國設計師設計，住得超豪。
入九運前後樓市波動
生財有道的七師傅除了香港，於英國、意大利等地亦持有超過10個物業，全部均趁低吸納，不會高追，其中家人於2003年沙士時用175萬買入跑馬地一個住宅單位，目前升幅多倍。不過，七師傅指2024年進入九運，轉運前後一年樓市波動較大，會下調20%以上，故不睇好樓市，奉勸大家要小心投資，要移民賣樓的要盡快打算，「尤其經濟唔穩定狀況下，打工仔飯碗都難保，所以要做啲穩陣嘢，買樓要睇餸食飯。」她建議有能力置業人士，不妨去心儀區域小住一排了解環境，因為每區樓市波動程度唔同，好似新界區，每次樓市下跌都首當其衝，反而中半山企得硬淨，升得又最快。至於今年股市都係唔上唔落，七師傅預測春天會出現小陽春，股市會反彈少少，但之後都係跌，入市要睇準時機。
黐住行運人增加能量
提到MIRROR、軒公（張敬軒）、ERROR、陳安立等好友，她指未來一年大家都會行運：「黐住啲行運人，大家有返咁上下能量，會相輔相成。」七師傅仲自爆念「舊情」，見軒公現身她唱笑會，仲大送金豬，所以她會為佢唸經加持，祝佢永遠都咁好，相信今年軒公同MIRROR一樣會keep住紅，MIRROR甚至有機會去外國發展，「好似姜濤又乖又純又孝順，會有好多人鍾意；盧瀚霆形象好好；呂爵安行輕鬆搞笑路線，3人好有可能喺影圈跑出成為最佳新人。去年佢哋發生咗啲唔如意事，但大家都唔想，成長過程要經歷跌跌碰碰，要有勇氣及自信去相信自己。」更叮囑他們士氣唔好被打沉。
男人有本事唔憂冇女
問到邊個鏡仔今年會行桃花運？七師傅語重心長表示，唔建議佢哋拍拖：「一個出名嘅藝人唔好拍拖，作為藝人喺拼搏時間最重要係保持知名度，要專注工作就要有所犧牲。」七師傅還列舉出3大反對理由：「當紅一定好忙，冇時間陪伴令對方好lonely，對另一半唔公平；咁牽掛唔能夠集中精神工作，萬一被狗仔隊影到就緋聞多多；最重要係，如果被對方利用，拎住把柄就更麻煩。」七師傅希望鏡仔集中火力事業上，強調有本事嘅男人就算年紀大都唔擔心冇女，一定有好多女人鍾意。