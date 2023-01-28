過億獨立屋新居任睇 常為軒公誦經 七師傅預測MIRROR進軍海外 奉勸咪拍拖

豪華住所■七師傅搬入的西貢獨立屋樓底有六米高，客廳可擺放兩張大梳化，對出則是花園。

好有氣派■飯廳水晶吊燈好有氣派，由於樓底太高，每次要搭棚先換到燈泡及清潔，好大陣仗。

風水大屋■獨立屋樓高4層，連天台及花園，全屋對出望西貢海，是背山面海的風水屋。

歐式傢俬■飯廳有壁爐，由英國名設計師設計。

多作嘗試■七師傅去年大豐收，也嘗試拍電影 《猛鬼3寶》。

衝出香港■七師傅話MIRROR今年會keep住紅，仲有機會衝出香港去海外發展。

好受歡迎■姜濤可愛又孝順，在新一年依然受歡迎。

感情穩定■邱士縉（Stanley）跟Alina（李炘頤）拍拖多年，不時晒恩愛。

有得發圍■七師傅睇好形象好好嘅盧瀚霆在影圈發熱發亮。

唸經加持■軒公曾現身七師傅嘅唱笑會，仲豪送金豬，七師傅常為他唸經加持。

每月布施■師傅年賺天文數字，單係交稅都過百萬，所以每月都會做布施。

玄學家七師傅（七仙羽）於去年疫市下仍賺到盆滿缽滿，要交過百萬稅。踏入兔年，七師傅在其市值過億的5,000呎西貢獨立屋新居，祝《頭條日報》讀者身體健康、財源廣進，繼而再向讀者教路，兔年樓市及股市投資方向，又指MIRROR會keep住紅，更大膽預測七子有機會到海外發展，奉勸他們要把握衝線機會，勿浪費時間近女色：「dry幾年，唔好拍拖。」 採訪：方騫平 攝影：羅安強去年七師傅大豐收，除拍咗多個廣告，仲拍埋電影及開唱笑會，有好多新嘗試。而身家「億億聲」的七師傅最近更搬進市值逾億的西貢獨立屋，面積5,000呎，包括露台共4層，有6房及花園，全屋背山面海，對正西貢海，屋內傢俬由英國設計師設計，住得超豪。入九運前後樓市波動生財有道的七師傅除了香港，於英國、意大利等地亦持有超過10個物業，全部均趁低吸納，不會高追，其中家人於2003年沙士時用175萬買入跑馬地一個住宅單位，目前升幅多倍。不過，七師傅指2024年進入九運，轉運前後一年樓市波動較大，會下調20%以上，故不睇好樓市，奉勸大家要小心投資，要移民賣樓的要盡快打算，「尤其經濟唔穩定狀況下，打工仔飯碗都難保，所以要做啲穩陣嘢，買樓要睇餸食飯。」她建議有能力置業人士，不妨去心儀區域小住一排了解環境，因為每區樓市波動程度唔同，好似新界區，每次樓市下跌都首當其衝，反而中半山企得硬淨，升得又最快。至於今年股市都係唔上唔落，七師傅預測春天會出現小陽春，股市會反彈少少，但之後都係跌，入市要睇準時機。黐住行運人增加能量提到MIRROR、軒公（張敬軒）、ERROR、陳安立等好友，她指未來一年大家都會行運：「黐住啲行運人，大家有返咁上下能量，會相輔相成。」七師傅仲自爆念「舊情」，見軒公現身她唱笑會，仲大送金豬，所以她會為佢唸經加持，祝佢永遠都咁好，相信今年軒公同MIRROR一樣會keep住紅，MIRROR甚至有機會去外國發展，「好似姜濤又乖又純又孝順，會有好多人鍾意；盧瀚霆形象好好；呂爵安行輕鬆搞笑路線，3人好有可能喺影圈跑出成為最佳新人。去年佢哋發生咗啲唔如意事，但大家都唔想，成長過程要經歷跌跌碰碰，要有勇氣及自信去相信自己。」更叮囑他們士氣唔好被打沉。男人有本事唔憂冇女問到邊個鏡仔今年會行桃花運？七師傅語重心長表示，唔建議佢哋拍拖：「一個出名嘅藝人唔好拍拖，作為藝人喺拼搏時間最重要係保持知名度，要專注工作就要有所犧牲。」七師傅還列舉出3大反對理由：「當紅一定好忙，冇時間陪伴令對方好lonely，對另一半唔公平；咁牽掛唔能夠集中精神工作，萬一被狗仔隊影到就緋聞多多；最重要係，如果被對方利用，拎住把柄就更麻煩。」七師傅希望鏡仔集中火力事業上，強調有本事嘅男人就算年紀大都唔擔心冇女，一定有好多女人鍾意。