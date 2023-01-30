■曾志偉在年初一的新春節目中，已預告兔年TVB會向不同地區發展。

■陳展鵬憑《超能使者》，三奪大馬視帝。

■《下流上車族》收視令人鼓舞。

■TVB舉行《中年好聲音》，被大讚節目多元化。

今日正月初九，根據曆法2月4日立春，先算正式踏入癸卯兔年。趁仲有幾日，又學吓一班玄學家，講吓兔年電視行業的走向。講到兔本身，除了諗到可愛之外，其實兔子本性跳脫，所以有「靜若處子，動若脫兔」之說；兔有多窟即係多「窿路」，同時又多產。電視業循兔年這個方向發展，節目多產之餘，應該更多元化。重點更在於「多窟」，發展不應只限一隅，可以以香港為基地，擴展到各地有華人同文同種的地方。講到這裏，你可能話筆者事後孔明，原來無線總經理（節目內容營運）曾志偉早在大年初一在將軍澳電視廣播城出席新春賀年節目時，就同傳媒談到在疫情過去後，中港通關加上香港政府配合，是發展大好時機。他講到今年口號是「與香港齊出發，構思去唔同嘅地方，希望當地嘅政府及不同嘅平台同我哋TVB合作，完全是『多窟』的理念。」兔年向不同地方進發早在年三十晚曾志偉已身體力行，帶隊《獎門人》移師澳門舉行，實行「走出去」。當晚的特備直播節目《獎門人開心迎兔年百老匯》，是無線疫情後首度出埠做騷，綜藝科用了短短個多星期時間，結合團隊上下一心、全力以赴精神完成節目，當晚透過大氣廣播大灣區過千萬觀眾，一齊送虎迎兔一片喜氣洋洋。在凌晨倒數時份香港有超過113萬觀眾收看，都算厲害。其實早在2004年無線同馬來西亞的Astro電視台已經合辦《TVB馬來西亞星光薈萃頒獎典禮》，到2018年因為疫情取消到大馬舉行，改在無線台慶頒獎禮頒發。今年陳展鵬憑《超能使者》，三奪「TVB最喜愛男主角」獎。去年無線同內地芒果台合作的《聲生不息》，亦是「走出去」的成功例子。除了東南亞市場，兔年亦會更進一步拓展大灣區市場，是時勢同運勢所趨，而且不限於綜藝節目。TVB節目更趨多元化在多元節目方面，無線早在虎年已經做到，劇集有《痞子殿下》、《超能使者》、《金宵大廈2》、《黯夜守護者》、《下流上車族》、《美麗戰場》等；綜藝的《通靈之王》、《中年好聲音》、J2（82台）的《CP訓練營》、《仔仔一堂》、《開壇》等都是上上之選。種類多樣化，安排在不同頻道和不同時段適合不同人士觀看。相信在兔年，無線製作的好節目會陸續有來。常言道「練好功夫等運到」，原來無線在這方面居然亦早着先機。收購「士多」擴大電商業務，新媒體的MyTV SUPER、埋堆堆，客戶亦不斷增加。硬件方面，無線大股東黎瑞剛去年接受訪問時提到，同廣東南海政府合作，在南沙興建製作基地，預計今年可以啟動，配合疫情過去，可以進一步拓展國際市場。以上種種舉措，假如無線沒得到高人指點的話，必定是時勢造就使然。作者：劉星予