■與家人在非洲草原觀看壯麗景色。

■Christy雖然已為三子之母，但身形一樣咁弗，好厲害。

■Christy繼續做出水芙蓉，帶大家睇海底靚景。

■Christy與家人為了玩勻想去的地方，狂搭飛機。

■Christy與獅子近距離拍照，好夠膽。

由「旅遊達人」梁芷珮（Christy）主持的《潮什麼》系列備受大家喜愛，全新系列一連九集的《非洲潮什麼》將於今晚首播。今次Christy同老公帶埋兩個仔女出發，為了玩盡想去的地方，一家四口在個半月來，搭了17程飛機。今次Christy除了繼續與老公拍住上，還帶同兒子Duncan及女兒Kasey齊齊衝出香港，首站是新加坡，行程玩盡印度洋珍珠三島及大半個非洲之旅。一行四人為了在一個半月內盡情踏足想去地方，竟一口氣搭了17次飛機，相當瘋狂！為了玩得開心兼安心，Christy一家出發前更是做足準備，Christy說：「每人打成四至五支針先出發，去到Safari，又要食啲瘧疾嘅藥食咗成個月。」今晚播出一集，會以「夢想旅遊天堂」之稱的馬爾代夫為主，Christy除了帶大家感受當地的無敵靚海景，又會帶同一對仔女玩勻浮潛、「空中飛人」大鞦韆，及在當地人帶領下體驗馬爾代夫漁民傳統釣魚方法line fishing，試釣數量極多的吞拿魚，囡囡更因而獲封「釣魚女神」。最期待非洲動物之旅談到馬爾代夫之旅，Christy坦言最難忘是出親海都相當大浪：「臨出發體驗傳統釣魚當日其實好大浪，所以我哋一路釣一路暈船浪得好犀利。」完成馬爾代夫行程後，Christy之後的集數還會帶大家深入位於印度洋的全新度假村，到附近小島探訪受保護的巨型龜。第三站的毛里求斯，Christy一家除了會挑戰大量水上活動，更會到當地動物園感受與獅子漫步的滋味。在最後兩站開普敦及肯雅，Christy會展開期待已久的非洲野生動物之旅，探訪Safari Big Five（非洲野生五大動物）非洲獅、花豹、非洲象、黑犀牛及非洲水牛。