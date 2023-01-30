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孖Jeremy赴日本工作 Anson Lo獲花姐陪伴出行

2023-01-30 列印
■花姐帶頭，親自陪Anson Lo及Jeremy到日本公幹。
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MIRROR成員最近各有搞作，繼Edan到巴黎出席時裝周活動外，盧瀚霆（Anson Lo）和李駿傑（Jeremy）就連同花姐昨日現身機場，赴日本工作。

日本正遇上入冬最強寒流，Anson Lo穿着黑色皮褸及頸巾，Jeremy則一身樽領冷衫加大褸上陣。現場有半百粉絲等候送機，花姐全程帶頭，Anson Lo和Jeremy跟隨其後，當記者問他們今次旅程是工作還是旅行？二人只是默默點頭，然後低頭而行，沒有回答。

其間有粉絲向Anson Lo送上禮物，他亦有接收，率先拉低口罩核對身分入閘的Anson Lo，在閘內等候Jeremy時，不忘向現場粉絲揮手道別，近日因工作消瘦不少的他獲「神徒」高呼提醒：「記住食飯呀，食多啲嘢呀！」■Anson Lo與Jeremy向在場粉絲揮手道別。
■Anson Lo與Jeremy向在場粉絲揮手道別。
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