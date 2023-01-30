是非精澤尻英龍華突傳婚訊

■傳是澤尻男友的RYKEY（右），黑歷史一堆。

36歲日本女星澤尻英龍華自2019年涉藏毒，翌年被判監禁一年半及緩刑三年，從此絕跡於演藝界。雖然澤尻在庭上曾自稱無資格再做演員，但其三年的緩刑期即將屆滿，有傳她會以歌手身份重出江湖！正當傳媒密切留意其復出消息時，卻爆出她正與饒舌歌手RYKEY DADDY DIRTY熱戀中，男方更自爆有意與澤尻結婚。不過有粉絲就為澤尻擔心，事關RYKEY本身一堆黑歷史；他曾與著名演員草刈正雄的女兒紅蘭拍拖並育有一女，但在2016年被揭家暴紅蘭，及後又被踢爆有吸毒癖好，絕非好的結婚對象。