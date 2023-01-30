單身鄭融好想結婚生兩個B 周柏豪教連詩雅 做好老婆：要戒幼稚

新年大計■（左起）吳若希胞弟吳梓楓、連詩雅、周柏豪、鄭融、梁諾妍已為新一年訂立目標。

眾星賀年■「種星堂」藝人齊賀年，希望兔年大家都搵到錢，身體健康。

「升呢」陳太■4月下嫁陳家樂嘅Shiga仲未識緊張。

Keep住靚body■Shiga要Keep住靚body着婚紗，做美麗的娘子。

要正能量■（左起）陳穎妮、鍾嘉駿、黃祖貽、黎紀君、鍾浠文新一年想多做運動，保持正能量。

可愛仔女■38歲周柏豪育有一子一女，但無意再追多個。

獲益良多■周柏豪做內地綜藝節目《披荊斬棘》學到好多新嘢，希望能將新元素加入自己音樂中。

內地演唱■今年周柏豪會在內地及星馬開個唱，香港個唱暫未有計劃。

想追兔B■梁諾妍跑完馬拉松後，隨即跟洪永城加速開工造人。

再上舞台■鄭融希望今年再開演唱會，跟歌迷見面。

周柏豪率「種星堂」藝人連詩雅（Shiga）、鄭融、梁諾妍、黎紀君、鍾浠文、陳穎妮、黃祖貽、鍾嘉駿及吳若希胞弟吳梓楓向《頭條日報》讀者拜年，望新一年身體健康。柏豪更以大前輩身份贈師弟妹幾句，除起哄叫梁諾妍生個兔B外，更「醒」準陳太Shiga做好老婆要點。採訪：方騫平 攝影：譚志光 髮型：kate@hairculture 服裝：yanyanknits, charles and keith （黎紀君）、self portrait@stylecarousel（連詩雅） 場地：富豪香港酒店去年周柏豪參與內地《聲生不息》、《披荊斬棘》、《大灣仔的夜2》等共5個綜藝節目，還有大量商演及廣告等賺到豬籠入水，他坦言疫情下冇穿冇爛，仲賺到「開心價」非常幸福，更自爆好多朋友都有經濟困難，他幫得就幫，「呢幾年真係過得唔容易，邊個人諗過飛機師會失業？就算我有朋友做醫療及醫生都話唔掂，所以希望人人有工做，冇工開屋企人會冇嘢食，好彩o依家中港通關，世界都改變緊，要向好方面進發。」柏豪內地星馬開Show曾連續兩年奪無線「最受歡迎男歌星」的周柏豪，剛約滿合作6年的星夢娛樂（TMG），最新廣東歌《小船大海》及國語歌《敬老爸》交由經理人公司「種星堂」製作及發行，他解釋因為想試新嘢：「o依家啲嘢要快，自己做有機會配合到變幻莫測嘅大時代趨勢，而且想將內地學到嘅嘢放喺自己舞台，做到自己想做嘅音樂。」他更打算今年在內地及星馬開個唱，但絕對唔會諗生多個B，亦斬釘截鐵表示唔會出「意外」，「同太太Stephanie商量過，o依家一人抱一個，佢哋最有安全感，生多個嘅話，其中一個就會被忽略。」柏豪又起哄叫育有一女的梁諾妍生多個，女方笑說：「咁養多隻寵物啦！」她表示跟老公洪永城有家庭計劃，不論生仔定女定孖胎都會生多一次。Shiga做有童真陳太4月準新娘Shiga對生兒育女抱順其自然態度，因為婚後兩天已經要開工，她認為結婚只係姓氏改變，仲堅持保持小朋友嘅童真，對此，周柏豪即提點她：「結咗婚同先生關係會唔同咗，婚後另外有一頭家，顧嘅嘢會多咗，你明唔明呀？睇嚟你仲未長大，仲係細路！」柏豪又以派利是做例子：「婚後會轟烈式派利是，朋友會帶埋仔女嚟拜年，我普遍要派6位數利是。」Shiga聽到嚇了一跳，笑言明年要去避年。柏豪即否定她說法：「o依家有埋電子利是冇得走雞！」Shiga自言有乜唔識，會向周柏豪及梁諾妍請教，柏豪再認真提醒她：「夫妻間嗌交唔緊要，少少摩擦都OK，係一種溝通方式，要互相尊重。」他再三提醒Shiga要好好enjoy一生人得一次的婚禮，因為當日好快會過去。另外，38歲的鄭融希望今年有自家創作作品及個唱外，最重要可以搵到真桃花，然後組織家庭生兩個B。