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王力宏終復工激動到跪地獻唱

2023-01-30 列印
■王力宏唱到激動時，一度跪地。
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王力宏前年底遭前妻李靚蕾炮轟出軌和嫖妓，令王力宏的形象直插谷底，事件發生逾一年，王力宏前日終於在美國拉斯維加斯開騷復出，全場座無虛席，他更首度透露停工逾一年的心聲，「有想過如果重新站在這舞台上，我們會不會再見？人生中總是有摔倒的時候，有時候摔得輕、有時候摔得重，過去一年對許多人來說應該不容易吧？像我去年就不太容易……」

王力宏之後又表示如果生命可以改變的話，幸或不幸，他都虛心接受。而他在唱到經典歌《Kiss Goodbye》時，更一度激動跪地。■王力宏在美國賭城復出。
■王力宏在美國賭城復出。
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