■ Grace去年在內地工作大半年，冇機會陪老公Daniel，新一年會將基地放回香港。

■Grace很感激鄧萃雯（左圖）和胡杏兒鼓勵，令到她能有信心挑戰角色。

■「康敏」被喻為「天下第一淫婦」，性感又風騷，Grace演起來入型入格。

■本身為丐幫副幫主「馬大元」之妻的「康敏」，為達目的色誘長老「白世鏡」。

■Grace跟丹爺合作期間，經常聽對方大方分享經驗，賺晒！

王君馨（Grace）最近在電影《天龍八部之喬峰傳》，首度跟甄子丹合作，飾演「馬夫人康敏」，可惜今次冇打戲，未有機會跟丹爺學嘢。由於Grace已10年冇演古裝，今次機會難得她即不敢怠慢，除了用歌曲幫助入戲，仲向前輩鄧萃雯和胡杏兒求救，而未來她更想成為文武雙全的演員。採訪：杜杜 攝影：朱偉彥髮型：Kenny@HAIR 化妝：Evelyn Ho服裝：Maje、APM MonacoGrace去年參加內地節目《了不起！舞社》時，收到王晶電話指丹爺想搵她演「馬夫人」，落實後她才識驚，因她自2012年《耀舞長安》後已沒演過古裝戲，加上跟丹爺合作又要演經典角色，所以她即請教前輩鄧萃雯和胡杏兒，「佢哋都喺內地拍過古裝戲，問咗佢哋攞啲提議，畀到最大能量就係『君馨呢個角色去到你手，你係一定做得到，上天畀呢個角色你一定應付得到，所以你要相信自己同埋相信呢個角色，唔好質疑自己』。」為丹爺瞓身演出能夠跟丹爺合作，絕對是Grace夢寐以求的事，更難得獲對方一番話鼓勵，「佢第一句問我，『你知唔知我點解揀你？我見你離開舊公司，就去參加跳舞比賽，去challenge自己，我睇到你入面嗰團火，你係有passion，我係鍾意同啲有火有passion嘅人合作』，我嗰吓好感動，呆咗，好耐都未有一個人咁欣賞自己，嗰吓就覺得一定要瞓晒身去做好呢部電影。」可惜角色所限，Grace戲中冇動作戲，未有機會跟丹爺學嘢，所以好期待將來能有機會，「如果我知道要同佢拍打戲，起碼要閉關一年先至覺得自己OK，希望之後有咁嘅機會。」她更希望將來成為文武雙全的演員，「做打女係好玩，我係容易啲記動作，但當然唔想淨係做武打演員，自己文戲都要進步，如果文又得武又得會更好睇！」