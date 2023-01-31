拍新歌MV臨時加戲 連詩雅瞬間爆喊被讚

■連詩雅對MV要求好認真。

日前連詩雅（Shiga）為新歌《他不是你》拍攝MV，歌曲風格都是粉絲喜歡的Shiga連式慘情歌，今次歌詞是講情侶分手後，因放不低以前的事情而糾纏不清，應該很多情侶都經歷過這種情況。今次MV導演特別搭了一個景，想拍一個小舞台劇式平衡時空的故事，導演問Shiga：「如果突然加一場喊戲，你會唔會即刻喊到呢？」Shiga即刻回答：「畀我試下，我應該可以做到的！」之後一埋位就瞬間流淚，導演及在場工作人員大讚演技好。一向很喜歡吃零食的Shiga，為了長時間工作提神，所以準備了大量零食，她笑言又可以請工作人員一齊食，工作時會更開心。另外，有一場戲要Shiga寫帖寄出去給MV中男主角，她搞笑地寫給自己經理人公司老闆Stephen。