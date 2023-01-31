拍新歌MV臨時加戲 連詩雅瞬間爆喊被讚

今次MV導演特別搭了一個景，想拍一個小舞台劇式平衡時空的故事，導演問Shiga：「如果突然加一場喊戲，你會唔會即刻喊到呢？」Shiga即刻回答：「畀我試下，我應該可以做到的！」之後一埋位就瞬間流淚，導演及在場工作人員大讚演技好。一向很喜歡吃零食的Shiga，為了長時間工作提神，所以準備了大量零食，她笑言又可以請工作人員一齊食，工作時會更開心。
另外，有一場戲要Shiga寫帖寄出去給MV中男主角，她搞笑地寫給自己經理人公司老闆Stephen。
《施政報告》提出興建30000伙簡約公屋，房屋局早前公佈4個新界選址，昨日再公佈多4個地點，其中啟德世運道、牛頭角彩興路和柴灣常安街位於市區，備受矚目，當中以啟德世運道地皮最大，約5.7公頃，料提供約...
2023-01-31
湘潭市人大常委會原副主任傅國平日前嚴重違紀違法被「雙開」，內媒日前披露案情，指他帶頭受賄，專門在家鄉建屋，存放贓款和贓物。當局調查期間，發現屋頂閣樓一幅牆由多個「錢箱」砌成，裏面的現金要5部點鈔機5小...
2023-01-31
巴基斯坦柏夏瓦一座清真寺（見圖）發生自殺式炸彈襲擊，造成至少32人死亡、150人受傷。施襲者引爆炸彈時，清真寺內有300至400名信眾正在禱告，其中許多是當地警察，外界相信他們是受襲目標，但未有組織承...
2023-01-31
踏入兔年，樓市交投氣氛持續好轉，發展商密鑼緊鼓部署推盤，多個新盤伺機於下月出擊。恒基最快於2月份推售啟德HENLEY PARK及長沙灣映岸，合共提供1002伙。恒基物業營業（一）部總經理林達民表示，該...
2023-01-31
本港航空業隨著通關再度振翅，國泰航空（293）新任行政總裁林紹波表示，在未來3年會落力重建國泰，冀發展比疫前更進步，目標是重返全球排名第一。國泰最新調整招聘計劃，擬年底前招攬逾3000人，薪酬待遇會在...
2023-01-31
力爭衞冕意大利盃的國際米蘭，今晚八強雖然遇上勁敵阿特蘭大，但該隊射手拿達路馬天尼斯自從成為世界盃冠軍成員後，信心和狀態進一步提升，最近經常以一己之力領軍取勝。再者此子個人7次面對女神未嘗敗績，今仗勢助...
2023-01-31
37歲韓國男星宋仲基去年底承認與38歲的英國前女星Katy Louise Saunders蜜運中，昨日公佈喜訊，透露二人已註冊結婚，而太太亦已懷孕，可謂雙喜臨門。宋仲基於2019年跟宋慧喬離婚後，到去...
2023-01-31
昨天可以說是本港抵抗新冠病毒的里程碑。由昨天起，政府撤銷隔離令，所有檢測呈陽性的人士毋須呈報，沒有徵狀者可以自由外出或上班，這是疫情放緩下的理性決策，亦顯示病毒殺傷力減少，但並不代表疫情消失，病毒仍會...
2023-01-31
昨日焦點是董事盃和香港經典一哩賽，結果呂廄「金鎗六十」奪得董事盃，馬房另贏「雙天至尊」起孖。而香港經典一哩賽由「遨遊氣泡」奪標，姚廄另贏「極速飛彈」包辦第九口孖寶，騎者賈傑美則另贏方廄「王炸」，最終更...
2023-01-30