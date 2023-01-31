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子華林海峰舞台劇開賣 高峰期逾60萬人輪候

2023-01-31 列印
■黃子華與林海峰首度合作演舞台劇，掀全城搶飛潮。
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黃子華與林海峰破天荒合作，將於2月在西九文化區戲曲中心大劇院舉行舞台劇《愛我別走》，自背影海報一出，立即成為全城熱話，門票未開售，林海峰亦已在社交網發文：「講明，唔好問我有冇黃子華嘅飛，我冇！」

昨日早上11時正式開始賣飛，粉絲即湧入售票網站購票，網上熱烈討論：「你排到第幾位？」高峰時期竟然有逾60萬人輪候，認真黐線，到中午1時30分左右已經售罄！

除了舞台劇外，子華的賀歲電影《毒舌大狀》票房亦愈升愈有，子華前日在社交網發文表示，電影上映8日已衝破5,000萬票房，他更留言：「訪問時被問及票房，我講咗句：周圍打詠春，我哋復古打洪拳，結果會點？我唔敢睇小佢！感謝各位！」■子華的《毒舌大狀》票房亦好厲害。
■子華的《毒舌大狀》票房亦好厲害。
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