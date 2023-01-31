2019年與宋慧喬離婚去年認愛 宋仲基雙喜臨門與懷孕女友Katy結婚

■Katy去年底陪宋仲基到新加坡宣傳《財閥家的小兒子》後返韓，不避忌被傳媒拍照。

■Katy曾經做過演員，但現時已轉職為家庭教師。

■宋仲基一早已確定女友身份，更帶她出席友人的婚禮。

■宋仲基2017年與宋慧喬結婚，但婚姻不足兩年便離異。

■Katy早前被拍到身穿寬鬆衣服出外。

■Katy與母親在嬰兒用品店購買BB衫。

■宋仲基因拍《黑道律師文森佐》時要學意大利文，而與Katy結緣。

37歲韓國男星宋仲基去年底承認與38歲的英國前女星Katy Louise Saunders蜜運中，昨日公佈喜訊，透露二人已註冊結婚，而太太亦已懷孕，可謂雙喜臨門。宋仲基於2019年跟宋慧喬離婚後，到去年底首度公開戀情，認愛英國女友Katy Louise Saunders，有指他們已拍拖1年多。昨日宋仲基突然在官方粉絲後援會宣佈雙喜臨門，稱昨日已跟懷孕中的女友拉埋天窗：「今日我想和大家分享我人生中最珍貴、最幸福的約定。我發誓要和一直在我身邊支持我、互相珍惜、度過珍貴時刻的Katy Louise Saunders一起過今後的人生。她有一顆善良的心，而且熱情地過自己的人生，是個了不起的人。」讚老婆令他成為更好的人宋仲基再透露妻子令他成為更好的人：「多虧了她，我才能成為更好的人，我們夢想建立一個幸福家庭。為了遵守彼此的約定，我們付出了很多努力，真心感謝我們一起找到寶貴的生命；在深厚的信賴和愛情為基礎，我們正在辦理結婚登記的路上。」他又感謝一直珍惜他的粉絲，又承諾會帶着更大的責任感和熱情的翅膀，在演員路上飛得更高。宋仲基所屬公司表示：「宋仲基和Katy將會舉行婚禮，但時間還未定。」亦有指二人會在韓國及英國兩地生活。根據報道，宋仲基的新婚妻子身高175厘米、體重約59公斤，雖然過去做過演員，如今是一名家庭教師，與宋仲基結識正是因為他在拍攝《黑道律師文森佐》時，擔任他的意大利語老師，因此結緣並相戀。與老婆家人住1.28億豪宅韓國爆料網《Dispatch》報道Katy去年春天跟宋仲基去韓國，在首爾漢南洞的別墅同居，他們不時結伴去超市及旅行，不怕戀情外洩。報道還指宋仲基為了讓女友適應韓國生活，自己亦因拍劇不在女友身邊，故特別聘請英語翻譯為女友解決在韓國的所需。宋仲基在Katy懷孕後請女方父母到韓國，現時正與Katy及其家人住在位於首爾梨泰院價值約1.28億港元大宅，《Dispatch》更公開Katy本月與母親在嬰兒用品店購買BB衫的照片，見相中二人正在挑選裙子，似乎是陀女B。