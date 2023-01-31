楊紫瓊攞獎停不了 再封AARP影后

■班頓費沙封年長人士頒獎禮影帝。

■湯告魯斯的《壯志凌雲：獨行俠》捧走最佳電影。

■珍美李寇蒂絲獲頒事業成就獎。

由美國退休人員協會（AARP）雜誌主辦的《第21屆年長人士電影頒獎禮》前日於美國舉行，楊紫瓊憑電影《奇異女俠玩救宇宙》擊敗勁敵《TAR》的姬蒂白蘭芝封影后。影帝方面，就由班頓費沙憑《鯨》擊敗湯告魯斯、湯漢斯等捧獎。楊紫瓊因身在倫敦拍攝新片《Wicked》缺席頒獎禮，她透過得獎片段講感受：「在60歲的時候，我知道Evelyn Wang（她在《奇》片的角色）這個角色對我這個演員意味着甚麼，但我真的不知道任何人，更不用說我們這個年齡的人，會如何看待這個角色，或者他們是否會喜歡這個角色。但是我們做到了！」她的《奇》片女拍檔珍美李寇蒂絲則獲頒事業成就獎。「靚佬湯」主演的賣座電影《壯志凌雲：獨行俠》捧走最佳電影，該片監製謝利畢咸瑪代表上台領獎，他指經過近40年，終在大家最需要的時候製作了《壯》片續集。