楊埕何天嵐探訪兔仔籲勿衝動飼養 ﻿謝高晉榮升老闆﻿﻿ 好想跟古仔學嘢﻿

■何天嵐有幾分似師姐施匡翹，而且都係有雙長腿。

■謝高晉好有愛心，有時間會去動物機構探訪狗狗。

■楊埕家中有兩愛犬，其中黑柴曾捲入白雲執狗風波。

■謝高晉想跟古天樂學做型男。

■去年謝高晉的《謝絕關心》MV搵嚟陳靜做女主角，今年他打算出4首歌。

■左起：楊埕、謝高晉、何天嵐手抱可愛兔仔，呼籲大家先了解動物習性才飼養。

■謝高晉去年尾獲新城勁爆頒發「躍進歌手」獎。

踏入兔年，謝高晉、何天嵐、楊埕希望新一年大家都做隻安全兔，健健康康跳躍事業高峰。謝高晉去年跟朋友合資經營工程公司，承接消毒及裝修工程，做老闆之餘都想演藝事業有新突破；楊埕稱去年因疫情，幕前工作捧蛋，只能靠party room等生意頂住；新人何天嵐就想似師姐施匡翹接多啲job。 採訪：方騫平 攝影：鄧國良服裝：Marcoroom2046 & Hugbubble（謝高晉）、iBLUES & bashparis（楊埕）、bashparis & Hugbubble（何天嵐） 髮型：Nelson Cheung、Wingkee Makeup 化妝：Gabby Lam、Wingkee Makeup 造型：Marcoroom2046 場地及兔仔：I Love Rabbit謝高晉、何天嵐、楊埕一齊去探訪可愛嘅兔仔，3人異口同聲表示，兔年必定會掀起養兔熱潮，呼籲大家勿衝動飼養，不要讓「兔兔」在本命年受苦。愛錫小動物的謝高晉家中有雀及貓，今次首度接觸兔仔，他知道兔仔生命較脆弱容易受驚，還要餵草料，每天要有足夠「放風」時間，而且又愛咬斷家中電線，絕對較貓狗難養。楊埕曾亂養白兔楊埕的10歲細佬曾養過大白兔，兔仔喺花園自由奔放生活，但成家人唔識養亂餵紅蘿蔔，及後因為搬屋將兔仔轉送朋友，不過，她承諾會好好照料白雲執回來的柴犬，不會棄養。何天嵐知道飼養寵物負擔大，為咗要做個負責任嘅主人，首要條件要搵到錢才考慮。另外，謝高晉去年榮升工程公司老闆，會幫老人院和學校做消毒，及設計裝修工程，問到可會向古老闆（古天樂）請教做成功老闆的心得？他笑說：「我做乜都係學習中，如果有機會同佢合作拍戲，會請教佢點解咁有型？因為有型好重要，有型就會有口碑，然後再請教佢，演技上如何建立到個人風格。」