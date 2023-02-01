楊埕何天嵐探訪兔仔籲勿衝動飼養 ﻿謝高晉榮升老闆﻿﻿ 好想跟古仔學嘢﻿

服裝：Marcoroom2046 & Hugbubble（謝高晉）、iBLUES & bashparis（楊埕）、bashparis & Hugbubble（何天嵐） 髮型：Nelson Cheung、Wingkee Makeup 化妝：Gabby Lam、Wingkee Makeup 造型：Marcoroom2046 場地及兔仔：I Love Rabbit
謝高晉、何天嵐、楊埕一齊去探訪可愛嘅兔仔，3人異口同聲表示，兔年必定會掀起養兔熱潮，呼籲大家勿衝動飼養，不要讓「兔兔」在本命年受苦。愛錫小動物的謝高晉家中有雀及貓，今次首度接觸兔仔，他知道兔仔生命較脆弱容易受驚，還要餵草料，每天要有足夠「放風」時間，而且又愛咬斷家中電線，絕對較貓狗難養。
楊埕曾亂養白兔
楊埕的10歲細佬曾養過大白兔，兔仔喺花園自由奔放生活，但成家人唔識養亂餵紅蘿蔔，及後因為搬屋將兔仔轉送朋友，不過，她承諾會好好照料白雲執回來的柴犬，不會棄養。何天嵐知道飼養寵物負擔大，為咗要做個負責任嘅主人，首要條件要搵到錢才考慮。
另外，謝高晉去年榮升工程公司老闆，會幫老人院和學校做消毒，及設計裝修工程，問到可會向古老闆（古天樂）請教做成功老闆的心得？他笑說：「我做乜都係學習中，如果有機會同佢合作拍戲，會請教佢點解咁有型？因為有型好重要，有型就會有口碑，然後再請教佢，演技上如何建立到個人風格。」