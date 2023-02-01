新歌觸動內心深處 欣宜拍MV兩度流淚

■拍攝時欣宜非常投入，更按導演要求兩度落淚。

鄭欣宜（Joyce）2023年第一首派台歌《仍會等》，不但旋律動人，MV故事亦令歌迷非常感動。今次MV由三個有關「寂寞」的故事組成，而她演出非常投入，拍攝時按導演要求兩度流淚。Joyce坦言對新歌「一見鍾情」，她說：「新歌由謝芊彤作曲和填詞，我非常之非常之喜愛，係我嚟緊專輯裏面，最能夠代表到鄭欣宜內心深處的狀態。當我收到呢首歌的曲詞時，第一時間用手機錄片，好想分享我有幾咁喜愛呢首歌。」新歌MV透過三個人的經歷去說故事，Joyce表示好欣賞導演的手法，「我好鍾意導演嘅處理手法，MV裏三個故事都係有關『loneliness』（寂寞）。即使我哋有唔同的故事、在唔同的地方，總會有點共通點串連在一起，到底係乜嘢共通點呢？就要細心留意MV啦！」