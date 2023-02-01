Jeremy東京鐵塔打卡Anson Lo貼合照賀教母生日

■Jeremy大晒遊客照，在東京鐵塔下打卡。

「教主」盧瀚霆（Anson Lo）和李駿傑（Jeremy）日前與經理人花姐（黃慧君）飛往日本工作。適逢教母前日生日，向來孝順的Anson Lo，雖然未能跟母親慶祝正日生日，但他已提早為教母慶生。Anson Lo分享了一張輕吻教母的照片，並寫道：「Happy birthday my queen #前幾日提早和教母慶祝生日 #辛苦教母27年的照顧 #我愛你」。至於Jeremy則大晒遊客照，見他在東京鐵塔下打卡，並興奮寫道：「今日的遊客照，嚟第四次東京，先第一次睇東京鐵塔。」他又開心分享食Shabu Shabu的照片，似乎他與Anson Lo此行嚐盡了不少美食，非常有口福。