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七師傅自嘲要整容 預測張敬軒行大運

2023-02-01 列印
■七師傅自認胸大和臀大，但就要整容兼去眼袋。
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七仙羽（七師傅）及嚴淑明早前進行網上直播，七師傅笑說拍節目要令觀眾開心，避免令人望見反胃就要先整容，但最驚打針，自稱從沒打針。至於身形則自認胸大和臀大，只要整腰，但老公讚她靚叫她不要整容，她表示要先整眼袋，返到屋企不開燈鬼祟上牀睡，不讓老公發覺。

至於自認姻緣多的嚴淑明毋須七師傅介紹男仔，並會專注工作不心急姻緣，七師傅即反問：「仲唔急？女人唔好等到更年期。」笑爆全場。談到娛樂圈運程，七師傅睇好張敬軒行運行到老，她也預測MIRROR必定開演唱會，自爆持有數十張門票，不退票以表支持，又指MIRROR會到外地發展，亦有單飛會彈出。■七師傅預測張敬軒會行運行到老。
■七師傅預測張敬軒會行運行到老。
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