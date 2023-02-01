「貓王」女疑因過度減肥猝逝

美國已故傳奇歌手「貓王」皮禮士利（Elvis Presley）的獨生女Lisa Marie Presley上月12日因心臟驟停離世，終年54歲。有報道指她生前為出席《貓王》首映禮及頒獎禮，食藥減肥在6周內勁減40至50磅，並再次吸食毒品。她死前兩日出席金球獎時明顯身體不適，要扶着友人，而且口齒不清。但其真正死因仍在調查當中，因還要等候毒理報告，需時可能要數月。



此外，有傳Lisa Marie生前欠下400萬美元巨債，不過她購買了兩份巨額人壽保險，賠償高達3,500萬美元，扣除債務餘下約3,000萬美元，將平均分配給3個女兒，但由於一對只有14歲的孖女未成年，故由信託基金管理遺產。母親Priscilla Presley及前經理人Barry Siegel曾任信託人，但及後改由33歲大女Riley及已故兒子Benjamin擔任信託人。昨有報道指Priscilla欲推翻Lisa Marie當年改信託人的事無效，相信與信託基金目前有大筆遺產有關。