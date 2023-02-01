宋仲基8月升呢做爸爸

韓星宋仲基日前公佈喜訊，已跟英國前女星女友Katy Louise Saunders註冊結婚，女方更懷孕。昨日有傳媒指Katy的預產期為8月，對此，宋仲基的公司表示因為是演員的私事，公司不會進行任何回應。宋仲基被八卦網站爆由去年春天開始就跟Katy在位於首爾梨泰院價值200億韓圜（約1.28億港元）的豪宅同居，女方的父母最近也為了照顧懷孕的女兒而飛到韓國。Katy與母親到嬰兒用品店睇衫時，被拍到在選購裙子，她可能是佗B女。有傳媒又對宋仲基再婚訪問其父母，二人都表示：「沒有話要說。」有網民指父母的態度似是因為他們不太喜歡Katy。