ViuTV一哥一姐爭取演戲機會操肌學唱歌 34歲陳俞希想同強尼演師生戀：我可以扮學生㗎

■2020年，強尼和Hailey在《暖男爸爸》合演情侶，更有牀戲。

■相對搵對象，Hailey認為搵錢更加實際。

■強尼就希望大家都身體健康，所以有時間就會做健身。

■強尼去年推出首本著作《強尼：從我遇見的人——拆解真實自己》。

■去年強尼與吳海昕及梁釗峰合演音樂劇《二人餐》，首次挑戰又唱又演。

■去年強尼和Hailey拍檔主持《戀愛staycation》，合作愉快。

■強尼跟太太和囝囝去了日本度歲。

■除了學唱歌，Hailey去年還趁空檔考獲唎酒師資格。

■去年3隻愛犬先後離世，Hailey傷心之餘成為5歲唐狗的暫託主人，新一年她最想愛犬早日搵到好主人。

■2008年，Hailey以O靚模身份出道，還推出過寫真集。

強尼和陳俞希（Hailey）貴為ViuTV一哥一姐，虎年因疫情致發展未如意，不過兩人好知足。展望兔年，近期狂操肌的強尼和努力學唱歌的Hailey，會努力爭取更多演戲機會，兩人希望繼《暖男爸爸》後再合作演戲，Hailey更提議和強尼大玩師生戀。採訪：杜杜 攝影：羅安強 服裝：Suncoo hk（Hailey） 場地：Studio MetaHailey同強尼覺得去年眨吓眼就過，前者去完歐洲拍攝《食得怪先好嗌》後，下半年似白過，「好似啲新人開始做啲新節目，得返我哋兩個老嘢喺度咁，哈哈！」講到老字，強尼即否認：「你唔好咁講，你係咋，我唔係㗎！我好有年輕活力㗎！哈哈！」發展其他興趣同事業兩人有時間就發展個人興趣及生意，如Hailey就搞網上食品生意「八婆會館」賣盆菜及大閘蟹等，仲學唱歌及考獲唎酒師資格，「我成日塞到自己個期好滿，咁樣充實啲，上堂時好期待攞成績表，好似考唎酒師時，寄咗成績表嚟，自己唔敢睇叫人幫我睇，好驚，感覺好似返番學生時期，好有趣。」強尼竟要提醒才記得去年曾推出首本著作《強尼：從我遇見的人——拆解真實自己》，以及與吳海昕及梁釗峰合演的音樂劇《二人餐》，他笑言：「因為呢啲同錢冇乜直接關係，哈哈！個滿足喺心裏面會唔記得咗。」強尼對兩個作品都相當滿意，演音樂劇的過程更令他如參加《全民造星》般熱血，「如果我仲後生，唔使諗會參加《全民造星》，唔係想贏啲乜嘢，係個過程好珍貴，同一班人一齊經歷一啲事大半年，用兩個禮拜去砌一個表演，贏輸都好，但我唔能夠再參加嗰啲比賽，不過呢幾個月同班人去排戲，再做10幾場，每場抱住好期待心情面對唔同觀眾，喺我呢個年紀都做緊類似嘅嘢都幾好。」互相鼓勵出寫真集講到兔年願望，正在努力學唱歌的Hailey就解釋只為裝備自己，未有想過當歌手，但公開表演都有信心應付，「有得畀我練都可以嘅，唔好突然聽日叫我唱。」不過相對唱歌，她更渴望演戲，「我希望啲人諗起我嘅時候，會諗起演員呢兩個字！casting對我嚟講都係學習，如果啲人打畀你叫你去casting，唔理角色大定細，喺佢心目中你都做得吓戲，或者你適合呢個角色，所以我嘅願望係人哋當我係演員。」之後Hailey主持上身，追問強尼最近頻頻健身操肌原因，仲搞笑話：「你操咁大隻，希望出書呀？我都想欣賞！」強尼反擊做過O靚模的Hailey，「如果我出寫真集要叫你師姐啦！參考吓你啲甫士。」仲狂鼓勵對方再出寫真集，「當年佢啱啱出道，我o依家真係叫佢再出，一定好過嗰時，呢個訪問出咗街，下面啲留言一定會話出出出，o依家佢多咗陣韻味。」期待有意想不到機會強尼解釋操fit除了為身體健康，也為未來工作做準備，所以除了健身，亦有學唱歌和演戲，「我未必會定個好明確嘅目標畀自己，上完呢個班會得到啲乜嘢，有時間咪畀自己鍛鍊。」問他若有角色要求騷肌肯唔肯呢？他大方話：「求都想求做一啲咁嘅角色，難得畀佢推動，但唔係咁易有啦！」講到新一年工作目標，他透露下半年有機會再演舞台劇，仲想多拍劇，「我希望有啲意外嘅嘢，好似舊年我哋突然拍《戀愛staycation》，拍得幾開心。」強尼好希望跟Hailey再合作拍劇，「《暖男爸爸》嗰時我哋唔係拍咗好多劇，過幾年可以喺戲劇上試吓唔同角色關係，我哋兩個都恨拍劇，有任何角色有得玩都會好開心。」Hailey即問他：「你想演咩關係？」聽到強尼話冇所謂，34歲的Hailey就提議：「師生囉！我最近睇緊師生劇，你做老師，我可以扮學生㗎！」49歲的強尼笑言：「Sorry！忍唔住笑咗！」Hailey沒好氣話：「我提議吓畀公司啫！哈哈！」