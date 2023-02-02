被封「模特賢」Ian眼鏡look為軒公賀壽

■連軒公都讚Ian眼鏡look好靚仔。

張敬軒去年開騷曾邀請MIRROR成員陳卓賢（Ian）做嘉賓，兩人因此成為好友，適逢昨日是軒公42歲生日，Ian當然現身為對方慶祝，他分享合照並表示：「好開心小弟可以同張總慶祝24歲生日。」而軒公則表示：「多謝陳總同幾位摯友的生日晚餐，窩心又感動。人大了開心都想哭，願一切真摯的友誼都會青春常駐。」更笑言Ian的眼鏡look已征服全間餐廳，大讚他是「模特賢」。至於MIRROR另一成員呂爵安（Edan），昨日則約埋隊友柳應廷（Jer）及ERROR成員肥仔、保錡，與吳君如、盧覓雪拜年兼打牌，見眾人笑容滿面、玩得盡興，網民都紛紛留言追問：「究竟邊個係大贏家？」