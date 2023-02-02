至於MIRROR另一成員呂爵安（Edan），昨日則約埋隊友柳應廷（Jer）及ERROR成員肥仔、保錡，與吳君如、盧覓雪拜年兼打牌，見眾人笑容滿面、玩得盡興，網民都紛紛留言追問：「究竟邊個係大贏家？」
被封「模特賢」Ian眼鏡look為軒公賀壽
至於MIRROR另一成員呂爵安（Edan），昨日則約埋隊友柳應廷（Jer）及ERROR成員肥仔、保錡，與吳君如、盧覓雪拜年兼打牌，見眾人笑容滿面、玩得盡興，網民都紛紛留言追問：「究竟邊個係大贏家？」
換證申請3月3日截止 不設即日籌 智能身份證換領 杜絕「炒籌黨」
智能身份證換證計劃申請服務下月初完結，出現臨尾衝刺情況，連日來有數以百計市民在無預約下，去到各個換證中心排隊領取「即日籌」，以更換新智能身份證，引來「代排黨」借機牟利，訛稱未如期換證會被罰款5000元...
2023-02-02
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
用5點鈔機清點近5小時 湖南貪官金屋藏1200萬現金
湘潭市人大常委會原副主任傅國平日前嚴重違紀違法被「雙開」，內媒日前披露案情，指他帶頭受賄，專門在家鄉建屋，存放贓款和贓物。當局調查期間，發現屋頂閣樓一幅牆由多個「錢箱」砌成，裏面的現金要5部點鈔機5小...
2023-01-31
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
累母公司市值蒸發160億日圓 日高中生壽司郎狂舔醬油罐茶杯
日本一名金髮高中生近日在一間壽司郎分店狂舔醬油罐、茶杯及壽司。雖然他已為惡搞行為致歉，涉事分店亦已清洗所有餐具，但許多顧客仍對壽司郎的衞生有疑慮，令母公司市值蒸發160億日圓（約9.6億港元）。母公司...
2023-02-02
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
信和年內推5盤涉逾3000伙
通關效應帶動樓市迎來新氣象，發展商積極部署今年推盤大計。其中，信和今年將有5個新盤應市，當中4個屬鐵路上蓋項目，合共提供逾3000伙。信和置業執行董事田兆源亦透露，集團1月售出55伙單位，吸金超過18...
2023-02-02
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
澳門賭收上月激增8成 濠賭股齊落鑊炒上
內地與港澳自1月8日通關後，澳門旅遊業持續好轉，連帶博彩業向好。澳門博監局公佈，澳門1月份博彩毛收入按年增長逾8成，至116億澳門元，遠勝市場預期，刺激一眾濠賭股彈升，其中藍籌賭股銀河娛樂（027）及...
2023-02-02
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
老婦受靶失心瘋 藍鳥趁病攞命
祖雲達斯自從遭到判罰意甲扣15分之後，球隊表現大受打擊聯賽連續2仗不勝，今晚轉戰意大利盃8強主場對拉素，客軍勢乘機打落水狗，由近期腳風大順的意大利翼鋒薩卡尼領軍攻陷老婦人防線，助藍鳥突破連續3屆意大利...
2023-02-02
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
梁超怡邢慧敏望兔年乜都試狂接Job 林鈺洧面對負評有妙計半日開心返晒
應屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）、季軍梁超怡與「友誼小姐」邢慧敏在任4個月仍處於適應期，尤其「新聞女王」Denice，不論家事及言行都成為話題。踏入新一年，她努力學習調節心態，提升EQ，遇到唔開心事...
2023-02-02
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
辛正兒 - 跨境學童回歸 輔導不能少｜社論
生活復常，中學由昨日起恢復全日面授課，小學亦恢復部份實體課堂，即使政府仍未為跨境學童定出回港上學的具體安排，但有中小學生急不及待回港恢復學習，他們使用每天通關南下未用盡的名額，預約兼提供四十八小時核酸...
2023-02-02
- 小董 - 肥媽演唱會｜輕鬆養生
- 張諾 - 顧媚《從破曉到黃昏》｜任意行
- 盧永雄 - 倫敦的路不能堵 香港的路可以堵｜巴士的點評
- 莫穎姍 - 最強降膽固醇建議｜營爆生活
- Jacky哥 - 恒生義工隊奪兩獎 施穎茵贈畫表揚服務時數最高義工｜企業熱話
- KellyChu - 44年歷史布市場「棚仔」落幕 市民感不捨｜Executive日記
- KellyChu - 維港巨型LED心意卡甜蜜登場 向伴侶展現1分鐘愛的宣言｜Executive日記
- 林月庭 - 情深絕唱｜甘美人生
- Cally - 「金沙之光—古蜀文明展」 古蜀珍稀文物曝光 特別舉辦園遊會慶元宵｜商界講呢啲
- Cally - 年度寵物節開鑼 選購保健品護毛孩健康｜商界講呢啲
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
波爾多捧義勇軍盃
昨晚舉行兔年首次谷草賽事，蔡廄「波爾多」爆冷奪得義勇軍挑戰盃，姚本輝和沈集成都起孖，前者另外取得兩亞一季，最終成為練馬師王。至於潘頓勝出「電子傳奇」和「勝神威」，何澤堯贏「同盟力量」和「正氣青驅」，前...
2023-02-02
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6