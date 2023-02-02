關嘉敏自認私下唔野蠻

■嘉敏自稱私下好溫柔。

關嘉敏、焦浩軒（焦仔）憑《愛．回家之開心速遞》情侶檔入屋，前晚更首次合作拍廣告，焦仔指嘉敏腳頭好，希望有更多機會齊齊搵錢，情人節將至，他們期望能合唱做商演。拍攝時嘉敏要搣焦仔耳朵，更搣到紅晒，劇中焦仔亦不停被嘉敏虐待，卻大受觀眾喜歡，嘉敏笑言展現角色變態一面，還說焦仔好享受。問焦仔現實中是否都被女友欺負？他稱現時沒拍拖，以前同女友都相處和睦；嘉敏曾被的士司機問她平時是否如此野蠻，更說想被她搣。嘉敏強調本身性格好動及溫柔、不野蠻，目前也是單身，笑言誰忍受到被她搣，就可以跟她拍拖。