馬明融入靚湯姊妹團晒恩愛

■一眾靚女賣萌合照，獲網民like爆。

馬國明早前趁元旦和湯洛雯（靚湯）晒鑽戒宣布訂婚，近日更成功融入未婚妻的姊妹團「2 LINE黨」，與成員朱千雪、岑杏賢團拜，同場還有好友蔡思貝和楊秀惠，一班靚女趁兔年新春熱鬧暢聚，但不見千雪BB、秀惠和岑杏賢幾位人妻的老公，令馬明成為現場唯一男士。眾人齊影大合照，馬明挨近靚湯身邊，兩人頭貼頭放閃晒恩愛，羨煞網民。有網民猜測靚湯、馬明今年之內會拉埋天窗，而婚禮姊妹團應該就是今次合照中的幾位好姊妹，相信明年一班姊妹再歡聚團拜時，靚湯已是馬太了。