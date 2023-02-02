梁超怡邢慧敏望兔年乜都試狂接Job 林鈺洧面對負評有妙計半日開心返晒

採訪：方騫平
攝影：羅安強
林鈺洧、梁超怡與邢慧敏希望兔年多啲嘢做，拍劇及做司儀都好有興趣，邢慧敏最想同兒時偶像「三哥」苗僑偉合作，提返在台慶頒獎禮見到對方，大讚好man，而且有前輩帶住拍劇會容易入戲。
俾人笑吓冇所謂
當選後周身箭的Denice有感而發，坦言冇諗到會有咁多新聞。她又解釋去年平安夜，在家中用火機及在爐頭上燒棉花糖事件：「其實冇諗到惹嚟咁大迴響，當晚有啲唔開心想食甜嘢，就咁食棉花糖冇咁好食，諗起BBQ就決定烤一烤。」Denice稱有上網search過，了解直接放爐頭烤會唔會有毒？「啲煮食節目都會喺爐頭烤一烤洋蔥，其實冇所謂啦，茶餘飯後俾人笑吓都OK嘅，可能佢哋當我係發洩對象，又唔係做壞事，分享出去想表達好食同開心，新一年最緊要開心，做人簡單啲，想食棉花糖就食，以後會繼續咁食。」
圍爐取暖互安慰
當選短短幾個月，Denice努力學習調整心情，「以前睇到負面新聞會唔開心幾日，甚至一星期，o依家會食一包大薯片，再加罐汽水去谷返啲氣出嚟，半日時間就會開心返晒。」老友邢慧敏成日笑住「寸」爆Denice：「每次有佢嘅新聞（負面）我就會send畀佢：『喂！你又有新聞喎。』但有時睇到自己唔好嘅評語，如被網民話我男仔樣，我都照send畀佢睇，佢會安慰返我：『大家喜好唔同啫。』我哋同係model出身，背景相似較friend，會互相幫助，演藝路上搵到partner互相鼓勵好重要，o依家佢乖咗啲喇，冇咁多新聞都OK嘅。」
難忘見偶像華仔
問到Denice會否提醒父母要家和萬事興，免得影響她發展？她坦白說：「佢哋鬧完一場，發洩完都靜咗啦，可能條氣順咗，大家都係成年人應該識諗，我完全冇干預，免得怪我幫埋一邊。」隨着疫情緩和，問她可會做乖乖女分開請父母去旅行，紓緩一吓雙方情緒？Denice偷笑說：「不如我送機票畀佢哋，等佢哋兩個自己去咁我開心啲，然後我就block咗佢哋電話，唔好打嚟畀我。」另外，梁超怡最難忘於《無間道》20周年首映上見到偶像劉德華，她開心到想喊，又話以「女飛躍」得主郭柏妍為努力榜樣，見她入行兩年經已有好大進步。問到過去幾個月會否覺得被Denice的新聞搶晒fo？梁超怡就話唔關事：「各有各新聞。」