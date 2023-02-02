梁超怡邢慧敏望兔年乜都試狂接Job 林鈺洧面對負評有妙計半日開心返晒

家事困擾■去年Denice（左2）爸爸林俊賢（右2）及媽媽Jasmine隔空罵戰，林俊賢表妹Naomi（左1）有份為林俊賢護航。

互相支持■訪問期間，邢慧敏搭住Denice大髀，感情非常好。

大派利是■Denice今年在賀年節目《喜氣洋洋玉兔賀新歲》中，隨曾總到觀眾席大派利是。

處女任務■梁超怡率先彈出，拍攝無線真人騷節目《不可能任務2》。

高挑身形■被指男仔樣的邢慧敏，擁有高挑身形。

被鬧無腦■Denice平安夜上載烤棉花糖短片，她先用火機燒，之後放到爐頭上直接烤被網民鬧無腦。

自發善舉■去年10月，Denice第一次自己搞慈善活動，相約朋友到沙灘執垃圾。

放長假中■應屆港姐亞軍許子萱（左1）向公司請咗長假尚未回歸。

超級偶像■梁超怡最難忘喺電影《無間道》20周年首映上，見到超級偶像劉德華。

學習榜樣■郭柏妍入行兩年已是「女飛躍」得主，梁超怡會向師姐好好學習。

應屆港姐冠軍林鈺洧（Denice）、季軍梁超怡與「友誼小姐」邢慧敏在任4個月仍處於適應期，尤其「新聞女王」Denice，不論家事及言行都成為話題。踏入新一年，她努力學習調節心態，提升EQ，遇到唔開心事都唔好sad太耐；邢慧敏自爆經常用負面新聞寸Denice，從而互相支持及鼓勵；梁超怡則以師姐郭柏妍為榜樣。採訪：方騫平攝影：羅安強林鈺洧、梁超怡與邢慧敏希望兔年多啲嘢做，拍劇及做司儀都好有興趣，邢慧敏最想同兒時偶像「三哥」苗僑偉合作，提返在台慶頒獎禮見到對方，大讚好man，而且有前輩帶住拍劇會容易入戲。俾人笑吓冇所謂當選後周身箭的Denice有感而發，坦言冇諗到會有咁多新聞。她又解釋去年平安夜，在家中用火機及在爐頭上燒棉花糖事件：「其實冇諗到惹嚟咁大迴響，當晚有啲唔開心想食甜嘢，就咁食棉花糖冇咁好食，諗起BBQ就決定烤一烤。」Denice稱有上網search過，了解直接放爐頭烤會唔會有毒？「啲煮食節目都會喺爐頭烤一烤洋蔥，其實冇所謂啦，茶餘飯後俾人笑吓都OK嘅，可能佢哋當我係發洩對象，又唔係做壞事，分享出去想表達好食同開心，新一年最緊要開心，做人簡單啲，想食棉花糖就食，以後會繼續咁食。」圍爐取暖互安慰當選短短幾個月，Denice努力學習調整心情，「以前睇到負面新聞會唔開心幾日，甚至一星期，o依家會食一包大薯片，再加罐汽水去谷返啲氣出嚟，半日時間就會開心返晒。」老友邢慧敏成日笑住「寸」爆Denice：「每次有佢嘅新聞（負面）我就會send畀佢：『喂！你又有新聞喎。』但有時睇到自己唔好嘅評語，如被網民話我男仔樣，我都照send畀佢睇，佢會安慰返我：『大家喜好唔同啫。』我哋同係model出身，背景相似較friend，會互相幫助，演藝路上搵到partner互相鼓勵好重要，o依家佢乖咗啲喇，冇咁多新聞都OK嘅。」難忘見偶像華仔問到Denice會否提醒父母要家和萬事興，免得影響她發展？她坦白說：「佢哋鬧完一場，發洩完都靜咗啦，可能條氣順咗，大家都係成年人應該識諗，我完全冇干預，免得怪我幫埋一邊。」隨着疫情緩和，問她可會做乖乖女分開請父母去旅行，紓緩一吓雙方情緒？Denice偷笑說：「不如我送機票畀佢哋，等佢哋兩個自己去咁我開心啲，然後我就block咗佢哋電話，唔好打嚟畀我。」另外，梁超怡最難忘於《無間道》20周年首映上見到偶像劉德華，她開心到想喊，又話以「女飛躍」得主郭柏妍為努力榜樣，見她入行兩年經已有好大進步。問到過去幾個月會否覺得被Denice的新聞搶晒fo？梁超怡就話唔關事：「各有各新聞。」